https://arabic.sputniknews.com/20220324/سفيرا-الجزائر-وبيلاروسيا-لدى-روسيا-يبحثان-تطوير-العلاقات-التجارية-والاقتصادية-1060417404.html
سفيرا الجزائر وبيلاروسيا لدى روسيا يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
سفيرا الجزائر وبيلاروسيا لدى روسيا يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
التقى السفير البيلاروسي لدى روسيا، فلاديمير سيماشكو، بنظيره السفير الجزائري لدى روسيا، اسماعيل بن عمارة، اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:44+0000
2022-03-24T15:44+0000
2022-03-24T15:44+0000
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وقالت الخدمة الصحفية التابعة للبعثة الدبلوماسية البيلاروسية، إنه تم "تبادل وجهات النظر حول سبل تكثيف التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وتطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية".وأضافت السفارة البيلاروسية أن "الطرفين حددا مجالات العمل المشترك واتفقا على استمرار الاتصالات بين البعثات الدبلوماسية"، بحسب "بيلتا" الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, العالم
سفيرا الجزائر وبيلاروسيا لدى روسيا يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
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التقى السفير البيلاروسي لدى روسيا، فلاديمير سيماشكو، بنظيره السفير الجزائري لدى روسيا، اسماعيل بن عمارة، اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
وقالت الخدمة الصحفية التابعة للبعثة الدبلوماسية البيلاروسية، إنه تم "تبادل وجهات النظر حول سبل تكثيف التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وتطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية".
وأشارت الخدمة الصحفية التابعة للسفارة البيلاروسية إلى أنه "تمت مناقشة قضايا التعاون بين بيلاروسيا والجزائر في المنظمات الدولية".
وأضافت السفارة البيلاروسية أن "الطرفين حددا مجالات العمل المشترك واتفقا على استمرار الاتصالات بين البعثات الدبلوماسية"، بحسب "بيلتا" الروسية
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