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سفيرا الجزائر وبيلاروسيا لدى روسيا يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
سفيرا الجزائر وبيلاروسيا لدى روسيا يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية
التقى السفير البيلاروسي لدى روسيا، فلاديمير سيماشكو، بنظيره السفير الجزائري لدى روسيا، اسماعيل بن عمارة، اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:44+0000
2022-03-24T15:44+0000
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وقالت الخدمة الصحفية التابعة للبعثة الدبلوماسية البيلاروسية، إنه تم "تبادل وجهات النظر حول سبل تكثيف التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وتطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية".وأضافت السفارة البيلاروسية أن "الطرفين حددا مجالات العمل المشترك واتفقا على استمرار الاتصالات بين البعثات الدبلوماسية"، بحسب "بيلتا" الروسية.
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سفيرا الجزائر وبيلاروسيا لدى روسيا يبحثان تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية

15:44 GMT 24.03.2022
© Youtub/dsaالجيش الجزائري
الجيش الجزائري - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Youtub/dsa
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التقى السفير البيلاروسي لدى روسيا، فلاديمير سيماشكو، بنظيره السفير الجزائري لدى روسيا، اسماعيل بن عمارة، اليوم الخميس في العاصمة الروسية موسكو، بهدف مناقشة سبل تطوير العلاقات بين البلدين.
وقالت الخدمة الصحفية التابعة للبعثة الدبلوماسية البيلاروسية، إنه تم "تبادل وجهات النظر حول سبل تكثيف التعاون في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية وتطوير الإطار القانوني للعلاقات الثنائية".

وأشارت الخدمة الصحفية التابعة للسفارة البيلاروسية إلى أنه "تمت مناقشة قضايا التعاون بين بيلاروسيا والجزائر في المنظمات الدولية".

وأضافت السفارة البيلاروسية أن "الطرفين حددا مجالات العمل المشترك واتفقا على استمرار الاتصالات بين البعثات الدبلوماسية"، بحسب "بيلتا" الروسية.
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