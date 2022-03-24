https://arabic.sputniknews.com/20220324/سفير-بيرو-لدى-موسكو-يمكننا-توصيل-البضائع-إلى-روسيا-عبر-المحيط-الهادئ-1060372434.html
سفير بيرو لدى موسكو: يمكننا توصيل البضائع إلى روسيا عبر المحيط الهادئ
سفير بيرو لدى موسكو: يمكننا توصيل البضائع إلى روسيا عبر المحيط الهادئ
صرح خوان ديل كامبو، سفير بيرو لدى موسكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن بلاده يمكنها إيصال البضائع إلى روسيا عبر المحيط الهادئ. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T06:35+0000
2022-03-24T06:35+0000
2022-03-24T06:35+0000
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سبوتنيك. وأوضح السفير أن فلاديفوستوك، المدينة الساحلية الروسية المطلة على المحيط الهادئ والمتاخمة للصين وكوريا الشمالية، قد تصبح طريقا بديلا لنقل البضائع من بيرو.وأشار ديل كامبو إلى أن المنتجات البيروفية عادة ما يتم تسليمها عبر أمستردام، لكن الآن القاسم المشترك بين بيرو وروسيا جغرافيا هو المحيط الهادئ.واعترف السفير بأن طريق المحيط الهادئ أطول وهو ما يعني تكلفة أعلى، لكنه في الوقت ذاته ممر شحن مباشر، ومن السهل جدا بالنسبة لبيرو الوصول إلى الموانئ الصينية أو إلى روسيا عبر مدينة فلاديفوستوك.يذكر أنه في أوائل مارس/ آذار الجاري، قالت شركتا الشحن "إم إس سي" و"مايرسك لاين"، وهما من بين أكبر شركات الشحن في العالم، إنهما ستوقفان مؤقتا حجوزات الشحن من وإلى روسيا في ضوء العقوبات التي وقعتها الدول الغربية على روسيا.
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سبوتنيك عربي
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أخبار العالم الآن, روسيا
سفير بيرو لدى موسكو: يمكننا توصيل البضائع إلى روسيا عبر المحيط الهادئ
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صرح خوان ديل كامبو، سفير بيرو لدى موسكو، لوكالة "سبوتنيك" بأن بلاده يمكنها إيصال البضائع إلى روسيا عبر المحيط الهادئ.
سبوتنيك
. وأوضح السفير أن فلاديفوستوك، المدينة الساحلية الروسية المطلة على المحيط الهادئ والمتاخمة للصين وكوريا الشمالية، قد تصبح طريقا بديلا لنقل البضائع من بيرو.
وتابع السفير: "ما يحدث الآن سيناريو جديد تماما، فالتجارة مستمرة، ونواصل التعاون مع روسيا، وهناك التزامات واتفاقيات، كل شيء مستمر".
وأشار ديل كامبو إلى أن المنتجات البيروفية عادة ما يتم تسليمها عبر أمستردام، لكن الآن القاسم المشترك بين بيرو وروسيا جغرافيا هو المحيط الهادئ.
واعترف السفير بأن طريق المحيط الهادئ أطول وهو ما يعني تكلفة أعلى، لكنه في الوقت ذاته ممر شحن مباشر، ومن السهل جدا بالنسبة لبيرو الوصول إلى الموانئ الصينية أو إلى روسيا عبر مدينة فلاديفوستوك.
يذكر أنه في أوائل مارس/ آذار الجاري، قالت شركتا الشحن "إم إس سي" و"مايرسك لاين"، وهما من بين أكبر شركات الشحن في العالم، إنهما ستوقفان مؤقتا حجوزات الشحن من وإلى روسيا في ضوء العقوبات التي وقعتها الدول الغربية على روسيا.