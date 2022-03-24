https://arabic.sputniknews.com/20220324/سفير-روسيا-لدى-دمشق-هجمات-إسرائيل-على-سوريا-تفسح-المجال-أمام-عمليات-عسكرية-غربية-في-البلاد-1060386523.html
سفير روسيا لدى دمشق: هجمات إسرائيل على سوريا تفسح المجال أمام عمليات عسكرية غربية في البلاد
سفير روسيا لدى دمشق: هجمات إسرائيل على سوريا تفسح المجال أمام عمليات عسكرية غربية في البلاد
أعلن السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل على هجماتها وهذه الأعمال تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:33+0000
2022-03-24T11:33+0000
2022-03-24T11:33+0000
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104448/86/1044488692_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_7b36b6cde6b1df00a17d6f8226ee9ca0.jpg
وقال يفيموف، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الكتاب العرب في سوريا اليوم الخميس، إنه "بالنسبة للهجمات الإسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل وهذه الأعمال".وأضاف السفير قائلا: "تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا".وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري، بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104448/86/1044488692_133:0:1200:800_1920x0_80_0_0_deb44e01bbe22dc2ae432cc2a3329a4f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي
سفير روسيا لدى دمشق: هجمات إسرائيل على سوريا تفسح المجال أمام عمليات عسكرية غربية في البلاد
تابعنا عبر
أعلن السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل على هجماتها وهذه الأعمال تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية.
وقال يفيموف، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الكتاب العرب في سوريا اليوم الخميس، إنه "بالنسبة للهجمات الإسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل وهذه الأعمال".
وأضاف السفير قائلا: "تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه
بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.
ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري
، بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي
رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.