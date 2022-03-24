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https://arabic.sputniknews.com/20220324/سفير-روسيا-لدى-دمشق-هجمات-إسرائيل-على-سوريا-تفسح-المجال-أمام-عمليات-عسكرية-غربية-في-البلاد-1060386523.html
سفير روسيا لدى دمشق: هجمات إسرائيل على سوريا تفسح المجال أمام عمليات عسكرية غربية في البلاد
سفير روسيا لدى دمشق: هجمات إسرائيل على سوريا تفسح المجال أمام عمليات عسكرية غربية في البلاد
أعلن السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل على هجماتها وهذه الأعمال تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:33+0000
2022-03-24T11:33+0000
العالم العربي
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وقال يفيموف، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الكتاب العرب في سوريا اليوم الخميس، إنه "بالنسبة للهجمات الإسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل وهذه الأعمال".وأضاف السفير قائلا: "تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا".وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري، بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
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العالم العربي

سفير روسيا لدى دمشق: هجمات إسرائيل على سوريا تفسح المجال أمام عمليات عسكرية غربية في البلاد

11:33 GMT 24.03.2022
© Photo / Embassy of Russia in Damascusالسفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف في دمشق
السفير الروسي في سوريا، ألكسندر يفيموف في دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Photo / Embassy of Russia in Damascus
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أعلن السفير الروسي لدى دمشق، ألكسندر يفيموف، أن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل على هجماتها وهذه الأعمال تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية.
وقال يفيموف، خلال اللقاء الذي نظمه اتحاد الكتاب العرب في سوريا اليوم الخميس، إنه "بالنسبة للهجمات الإسرائيلية على سوريا، فإن إسرائيل تستفزنا لنقوم برد فعل وهذه الأعمال".
وأضاف السفير قائلا: "تهدف لتصعيد التوتر واستئناف العمليات العسكرية وإفساح المجال للغرب للقيام بنشاطات عسكرية في سوريا".
وكان الحرس الثوري الإيراني قد تعهد، بالثأر لمقتل اثنين من مقاتليه بغارة جوية نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية على سوريا.
ووفقا لوكالة "تسنيم": "استشهد اثنان من القوات الإيرانية المدافعة عن المراقد المقدسة إثر هجوم المقاتلات الصهيونية على ريف دمشق".
وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية، نقلا عن الحرس الثوري، بأن "النظام الصهيوني سيدفع بلا شك ثمن هذه الجريمة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي رفع درجة تأهبه في المناطق الشمالية عقب إعلان الحرس الثوري الإيراني مقتل اثنين من أفراده بقصف جوي إسرائيلي في دمشق، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية.
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