https://arabic.sputniknews.com/20220324/سماع-دوي-انفجارات-ليلا-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-القريبة-من-الحدود-الأوكرانية-1060371222.html
سماع دوي انفجارات ليلا في مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية
سماع دوي انفجارات ليلا في مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية
أعلن حاكم منطقة بلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، عن سماع دوي انفجارات ليلا في قرية جورافيلكا الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T05:02+0000
2022-03-24T05:02+0000
2022-03-24T05:02+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات الحاكم غلادكوف عبر منصة "تلغرام"، قال فيها: "تم تسجيل عدة انفجارات ليلاً في قرية جورافيلكا بمنطقة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية ولم تسجل إصابات بين السكان".وأضاف قائلا: "هذه الأصوات كانت قذائف من الجانب الأوكراني حيث سقط البعض منها في قرية جورافيلكا ونيختوييفكا ولم تسجل إصابات في الأرواح".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.
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روسيا
سماع دوي انفجارات ليلا في مقاطعة بيلغورود الروسية القريبة من الحدود الأوكرانية
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أعلن حاكم منطقة بلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، صباح اليوم الخميس، عن سماع دوي انفجارات ليلا في قرية جورافيلكا الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية.
وجاءت تصريحات الحاكم غلادكوف عبر منصة "تلغرام"، قال فيها: "تم تسجيل عدة انفجارات ليلاً في قرية جورافيلكا بمنطقة بيلغورود، الواقعة بالقرب من الحدود الأوكرانية ولم تسجل إصابات بين السكان".
وأضاف قائلا: "هذه الأصوات كانت قذائف من الجانب الأوكراني حيث سقط البعض منها في قرية جورافيلكا ونيختوييفكا ولم تسجل إصابات في الأرواح".
وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في 24 فبراير/ شباط الماضي، إطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف حماية المدنيين الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى 8 سنوات، في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.