https://arabic.sputniknews.com/20220324/شرطة-أبو-ظبي-تنظم-مغامرة-جبلية-لمنتسبيها-فيديو-1060387631.html
شرطة أبو ظبي تنظم "مغامرة جبلية" لمنتسبيها... فيديو
شرطة أبو ظبي تنظم "مغامرة جبلية" لمنتسبيها... فيديو
أعلنت شرطة أبو ظبي تنظيم مغامرة جبلية لمنتسبيها وللمشاركين في دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:51+0000
2022-03-24T11:51+0000
2022-03-24T11:51+0000
العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
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ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المسيرة الجبلية التي تنظمها شرطة أبو ظبي تتم في جبل "جيس" في إمارة رأس الخيمة.ولفتت الوكالة إلى قول مدير مركز التربية الشرطية الرياضية العقيد عصام عبد الله، إن "المسير الجبلي" الذي تنظمه شرطة أبو ظبي يهدف إلى تشجيع منتسبيها على خوض تحد رياضي عبر المشي في المرتفعات الجبلية.وتابع: "كما يتيح لهم التمتع بالطقس واستكشاف المناظر الطبيعية الخارجية الجميلة واكتساب المهارات الميدانية".وأوضح عبد الله أن هذه المغامرة تساهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية وأبرزها تقوية عضلات الجسم وخفض ضغط الدم، إضافة إلى مساهمتها في تحسين الصحة النفسية والذهنية ومكافحة التوتر.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
شرطة أبو ظبي تنظم "مغامرة جبلية" لمنتسبيها... فيديو
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أعلنت شرطة أبو ظبي تنظيم مغامرة جبلية لمنتسبيها وللمشاركين في دورة إعداد مدربي اللياقة البدنية.
ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن المسيرة الجبلية التي تنظمها شرطة أبو ظبي
تتم في جبل "جيس" في إمارة رأس الخيمة.
ولفتت الوكالة إلى قول مدير مركز التربية الشرطية
الرياضية العقيد عصام عبد الله، إن "المسير الجبلي" الذي تنظمه شرطة أبو ظبي يهدف إلى تشجيع منتسبيها على خوض تحد رياضي عبر المشي في المرتفعات الجبلية.
وتابع: "كما يتيح لهم التمتع بالطقس واستكشاف المناظر الطبيعية الخارجية الجميلة واكتساب المهارات الميدانية".
وأوضح عبد الله أن هذه المغامرة تساهم في تحقيق العديد من الفوائد الصحية وأبرزها تقوية عضلات الجسم وخفض ضغط الدم، إضافة إلى مساهمتها في تحسين الصحة النفسية والذهنية ومكافحة التوتر.