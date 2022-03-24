https://arabic.sputniknews.com/20220324/شركة-قطرية-تتلقى-تأكيدا-من-ألمانيا-بشأن-تسريع-تطوير-البنية-التحتية-لاستقبال-الغاز-الطبيعي-المسال--1060379102.html
شركة قطرية تتلقى تأكيدا من ألمانيا بشأن تسريع تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال
شركة قطرية تتلقى تأكيدا من ألمانيا بشأن تسريع تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال
أعلنت شركة النفط والغاز القطرية الحكومية "QatarEnergy"، اليوم الخميس، عن تلقيها تأكيدا ألمانيا بشأن تسريع تطوير البنتية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:16+0000
2022-03-24T09:16+0000
2022-03-24T09:16+0000
العالم
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وحصلت وكالة "سبوتنيك" على رسالة التأكيد الرسمية من شركة النفط والغاز الحكومية "QatarEnergy" وجاء فيها: "تتفاوض شركة قطر للطاقة مع شركات ألمانية منذ سنوات عديدة لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، ولكن حتى الآن لم تتحول هذه المناقشات إلى أي اتفاقيات ملموسة بسبب عدم الوضوح بشأن الدور طويل الأجل للغاز في مزيج الطاقة الألماني والضرورية". وأوضحت الشركة أنه في اجتماع 20 مارس/ آذار بين وزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي ونائب المستشار ووزير الاقتصاد والتغير المناخي روبرت هابيك، أكد الجانب الألماني أنه اتخذ إجراءات ملموسة لتسريع بناء محطتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، ما يجعل استراتيجية استيراد الغاز الطبيعي المسال أولوية وتحظى هذه الإجراءات بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية".واختتمت الشركة قائلة: "بناء على ذلك، اتفق الطرفان على دفع المفاوضات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من قطر إلى ألمانيا".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شركة قطرية تتلقى تأكيدا من ألمانيا بشأن تسريع تطوير البنية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال
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أعلنت شركة النفط والغاز القطرية الحكومية "QatarEnergy"، اليوم الخميس، عن تلقيها تأكيدا ألمانيا بشأن تسريع تطوير البنتية التحتية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال على أراضيها.
وحصلت وكالة "سبوتنيك" على رسالة التأكيد الرسمية من شركة النفط والغاز الحكومية "QatarEnergy" وجاء فيها: "تتفاوض شركة قطر للطاقة مع شركات ألمانية منذ سنوات عديدة لتزويد ألمانيا بالغاز الطبيعي المسال، ولكن حتى الآن لم تتحول هذه المناقشات إلى أي اتفاقيات ملموسة بسبب عدم الوضوح بشأن الدور طويل الأجل للغاز في مزيج الطاقة الألماني والضرورية".
وأوضحت الشركة أنه في اجتماع 20 مارس/ آذار بين وزير الدولة القطري للطاقة سعد الكعبي ونائب المستشار ووزير الاقتصاد والتغير المناخي روبرت هابيك، أكد الجانب الألماني أنه اتخذ إجراءات ملموسة لتسريع بناء محطتين لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في ألمانيا، ما يجعل استراتيجية استيراد الغاز الطبيعي المسال أولوية وتحظى هذه الإجراءات بالدعم الكامل من الحكومة الألمانية".
واختتمت الشركة قائلة: "بناء على ذلك، اتفق الطرفان على دفع المفاوضات بشأن إمدادات الغاز الطبيعي المسال طويلة الأجل من قطر إلى ألمانيا".