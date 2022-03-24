https://arabic.sputniknews.com/20220324/صحيفة-مناورات-بحرية-تجمع-حلف-الناتو-والقوات-المغربية-والإسرائيلية-والمصرية-والسعودية-1060376278.html

صحيفة: مناورات بحرية‬ تجمع حلف الناتو والقوات المغربية والإسرائيلية والمصرية والسعودية

صحيفة: مناورات بحرية‬ تجمع حلف الناتو والقوات المغربية والإسرائيلية والمصرية والسعودية

يدخل حلف "الناتو" في مناورات بحرية في منطقة البحر المتوسط بمشاركة المغرب ودول عربية بينها السعودية، بالإضافة إلى 5 دول أوروبية وإسرائيل. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T08:29+0000

2022-03-24T08:29+0000

2022-03-24T08:29+0000

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وأوضحت صحيفة هسبريس المغربية أن "هذا التدريب سيستفيد منه مشاة البحرية في دول عربية مثل المملكة العربية السعودية ومصر والكويت، إلى جانب خمس دول أوروبية وهي النمسا وكندا وقبرص وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إسرائيل".وأشارت إلى أن "إحدى النقاط الرئيسية في هذا التمرين ستكون الدفاع عن النفس، وتدريبات "نوبل دينا"، وهي سلسلة من التدريبات التي تتدرب فيها البحرية في سيناريوهات محتملة لمكافحة الإرهاب وأنواع أخرى من التدريبات، مثل حماية الموانئ من الأضرار أو إخلائها في حالة هجوم. ويتم أيضا تنظيم تداريب بحرية بخصوص البحث وإنقاذ المدنيين والعسكريين، فضلا عن محاكاة معركة بحرية".وقالت "هسبريس"، إنه في السنوات الأخيرة، أقام المغرب علاقات أوثق مع الولايات المتحدة، حيث إن التقارب بين المملكة وأمريكا يتماشى مع مصالحها في تحسين أنظمتها البحرية والجوية والبرية، حسب الصحيفة.وكانت وسائل إعلام عبرية، أفادت السبت الماصي، بأن بعض الدول الخليجية والعربية ستشارك إسرائيل في إجراء مناورة جوية تعد الأضخم من سنوات.وذكرت القناة العبرية الـ 12، في وقت سابق، أن دول شرق البحر المتوسط ستجري تدريبات جوية واسعة النطاق، وهي أحد أكبر المناورات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتأتي التدريبات باسم "أنيوخوس 2022".وأكدت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أن سلاح الجو الإسرائيلي يجري المناورات الجوية العسكرية بمشاركة مع كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وفرنسا وإيطاليا وسلوفينيا والنمسا، والهند، ومن الدول العربية، مصر فضلا عن مشاركة كل من المغرب والكويت والسعودية بصفة مراقب، على حد قول القناة.وأشارت إلى أن إجراء مثل هذه المناورات العسكرية الضخمة تأتي في ظل إجراء إيران للمفاوضات النووية في العاصمة النمساوية، فيينا، وكذلك مع اندلاع الأزمة الأوكرانية.وعزت القناة العبرية الهدف من التدريب العسكري الجوي إلى خلق تعاون وتنسيق بين الدول المشاركة، وكسب الخبرات وبناء لغة موحدة بين الطيارين، واستعرض للقوة الجوية ضد إيران، بالإضافة إلى تدريب إسرائيل على استخدام طائرات التزود بالوقود الهجومية بعيدة المدى، بدعوى أن مثل هذا التزود بالوقود مطلوب في حال المواجهة مع إيران.

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