https://arabic.sputniknews.com/20220324/صندوق-الكويتي-للتنمية-الإقتصادية-العربية-يدعم-ربط-الكهرباء-الخليجي-مع-العراق-بـ115-مليون-دولار-1060396944.html

صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يدعم ربط الكهرباء الخليجي مع العراق بـ115 مليون دولار

صندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية يدعم ربط الكهرباء الخليجي مع العراق بـ115 مليون دولار

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الخميس، اتفاقية قرض مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T13:49+0000

2022-03-24T13:49+0000

2022-03-24T13:53+0000

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ويقدم الصندوق بمقتضاها قرضا مقداره 35 مليون دينار كويتي، (أي ما يعادل حوالي 115.5 مليون دولار)، للإسهام في تمويل مشروع تعزيز منظومة الربط الكهربائي الخليجي والربط بشبكة جنوب العراق، وفقا لموقع "شفق نيوز".وتم توقيع اتفاقية القرض عن هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الرئيس التنفيذي للهيئة أحمد بن علي الإبراهيم، ووقعها نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية العربية المدير العام مروان عبدالله ثنيان الغانم، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية نايف الحجرف.وقال المدير العام للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مروان الغانم، إنه سيكون للمشروع منافع فنية واقتصادية كبيرة، حيث سيزيد المشروع من قدرة وكفاءة شبكات الكهربائية لدول الأعضاء في الهيئة وستكون دولة الكويت من أكبر المستفيدين منه، حيث سيتم رفع السعة الإستيعابية الداعمة لشبكة الكهرباء في الكويت بحوالي 2500 ميغاوات وهذا سيزيد من اعتمادية الشبكة الكهربائية الكويتية وسيرفع من كفاءتها التشغيلية .وأضاف الغانم أنه سيكون للمشروع منافع للشبكة في جنوب العراق، حيث سيتم تزويدها بقدرة كهربائية يعتمد عليها لا تقل عن 500 ميغاوات .من جانبه افاد الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أحمد الإبراهيم، بأن المشروع يهدف إلى تلبية جزء من الطلب على الطاقة الكهربائية وتحسين أداء واستقرار الشبكة في جمهورية العراق.واضاف الابراهيم إن المشروع سوف يساعد كذلك الدول الأعضاء في الهيئة على تعزيز شبكاتها الكهربائية الوطنية وزيادة إعتماديتها لضمان إستدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات .ولفت الى ان المشروع سيساهم في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة ومنها، الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاة)، الهدف الرابع (التعليم الجيد) ، الهدف السابع (توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة)، الهدف الثامن (توفير العمل اللائق ونمو الاقتصاد)، الهدف التاسع (الصناعة والإبتكار والبنية التحتية)، الهدف الحادي عشر (توفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة)، الهدف السابع عشر (عقد شراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة).وأعلن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، في 10 تموز/يوليو العام الماضي، إنفاق ما يقرب من 80 مليار دولار منذ عام 2003 على قطاع الكهرباء من دون حل مشكلة الطاقة في البلاد بسبب الفساد، متهما قوى سماها بـ" الواهمة" بمنع وصول العراق إلى الاكتفاء الذاتي في الطاقة والغاز .ويعتمد العراق على الغاز والكهرباء الإيرانيين، لكن وارداته غير منتظمة في الآونة الأخيرة بسبب مدفوعات عالقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220307/العراق-تركيا-ستزودنا-بالكهرباء-بداية-من-الأسبوع-المقبل-1059565057.html

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