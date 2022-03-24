https://arabic.sputniknews.com/20220324/عبد-الرحمن-الشعيل-لـسبوتنيك-مشاركة-المرأة-السعودية-في-سوق-العمل-تخطت-المتوقع-1060389628.html

عبد الرحمن الشعيل لـ"سبوتنيك": مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تخطت المتوقع

عبد الرحمن الشعيل لـ"سبوتنيك": مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل تخطت المتوقع

كشف عبد الرحمن بن محمد الشعيل، مدير عام الموارد البشرية بمعهد الإدارة العامة بالمملكة العربية السعودية، أن الكثير من المبادرات التي أطلقتها المملكة أثرت إيجابا... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T12:22+0000

2022-03-24T12:22+0000

2022-03-24T12:22+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

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وأضاف الشعيل في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن من بين هذه المبادرات، تحسين العلاقة التعاقدية للعمالة الوافدة، وبرنامج حماية الأجور، وكذلك تعديلات على التشريعات والأنظمة واللوائح.وعلى صعيد تمكين المرأة، أوضح أن صدور قرار التنظيم الموحد في بيئة العمل في منشآت القطاع الخاص، وتساوي المواطنين والمواطنات في حق العمل دون تمييز، "كما تعمل المملكة بشكل دائم لتحديث الأنظمة واللوائح لمواكبة المتغيرات ومتطلبات المرحلة الراهنة"، بحسب قولهوتعمل "منشآت" على إعداد وتنفيذ ودعم برامج ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح ريادة الأعمال والمبادرة والابتكار، وتنويع مصادر الدعم المالي للمنشآت، وتحفيز مبادرات قطاع رأس المال الجريء، إلى جانب وضع السياسات والمعايير لتمويل المشاريع التي تصنف على أنها مشاريع صغيرة ومتوسطة، وتقديم الدعم الإداري والفني للمنشآت ومساندتها في تنمية قدراتها الإدارية والفنية والمالية، والتسويقية، والموارد البشرية.أما فيما يتعلق بالتدريب، فيتولى معهد الإدارة العامة تدريب وتطوير موظفي القطاع العام، ويتولى صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) تأهيل القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع الخاص وذلك عبر عدة برامج ومبادرات محفزة.وبشأن المؤشرات الخاصة بتمكين المرأة الاقتصادية وكذلك في المناصب الإدارية قال الشعيل: "فيما يخص تمكين المرأة، فقد حققت المملكة قفزات نوعية، وزادت مشاركة المرأة الاقتصادية في سوق العمل وانعكست الجهود والتشريعات الإصلاحية التي تمت خلال السنوات الأخيرة وفق رؤية المملكة 2030 على مستهدفات تمكين المرأة حيث بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للإناث السعوديات من 15 سنة فما فوق 33.5 % بنهاية 2020، في حين تضاعفت نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 17% إلى 31.8% متجاوزين بذلك مستهدف الرؤية لعام 2030م للوصول إلى نسبة 30%".كما بلغت نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا 30% في القطاعين العام والخاص خلال العام الماضي 2020. كما أظهرت المؤشرات ارتفاع نسبة النساء السعوديات في الخدمة المدنية إلى 41.02 % بنهاية 2020.

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https://arabic.sputniknews.com/20211229/خلال-سنة-واحدة-كيف-غيَر-بن-سلمان-حياة-المرأة-السعودية-1054732050.html

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