https://arabic.sputniknews.com/20220324/عبد-اللهيان-بعد-لقائه-بو-حبيب-نحن-في-بيروت-لنقول-بصوت-مدو-إننا-لا-نريد-إلا-الخير-والهناء-للبنان-1060424391.html

عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: نحن في بيروت لنقول بصوت مدو إننا لا نريد إلا الخير والهناء للبنان

عبد اللهيان بعد لقائه بو حبيب: نحن في بيروت لنقول بصوت مدو إننا لا نريد إلا الخير والهناء للبنان

قال وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبد اللهيان بعد لقائه وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب، اليوم الخميس 24 آذار/مارس، أنه "تشاور مع نظيره بمختلف التطوّرات... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T18:50+0000

2022-03-24T18:50+0000

2022-03-24T18:50+0000

العالم

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وقال إننا "على ثقة تامة أنه بفضل الحكمة والدراية التي يتحلى بها رجال الدولة في لبنان، وبفضل الروح الحيوية التي يتحلى بها الشعب اللبناني، سيتمكن لبنان من إنجاز الاستحقاق الانتخابي المقبل بالشكل الذي يؤدي إلى رسم مستقبل أفضل لهذا البلد العزيز".وأشار أنه "خلال اللقاء، تحدثنا عن بعض الملفات الإقليمية، ومنها الحوار الإيراني- السعودي الذي يجري في بغداد، نحن نرحب بعودة العلاقات الطبيعية بين السعودية وإيران".وتطرق اللهيان في مستهل حديثه إلى أنه "هناك بعض الرسائل المتناقضة الّتي نتلقاها من السعودية ومن المسؤولين السعوديين، ونحن نتوقع ونتمنى من السعودية والمسؤولين السعوديين أن يتحركوا في الاتجاه الذي يخدم مصلحة المنطقة وشعوبها"، مشددا على "أننا ندين الحرب، سواء كانت في أوكرانيا أو اليمن أو أفغانستان، أو في أي بقعة أخرى من بقاع العالم، الوجدان الإنساني ينفطر اتجاه ظاهرة التهجير، سواء كان ذلك يجري على صعيد أوكرانيا أو اليمن أو أفغانستان أو فلسطين المحتلة".وتابع " تحدثنا أيضا عن القضية الفلسطينية، وإيران تدعم بشكل كامل التحرير الكامل للتراب الفلسطيني المحتل، وتشكيل الدّولة الفلسطينيّة المستقلّة الواحدة، وعاصمتها القدس الشريف"، لافتًا إلى أنّ "المبادرة السّياسيّة لإيران لحلّ القضيّة الفلسطينيّة، سُجّلت ودوّنت كسند رسمي في منظمة الأمم المتحدة".وأكد على أن "المقاومة هي السبيل الوحيد لتحرير فلسطين وتشكيل الدولة الفلسطينية المستقلة، إلا أّنا في المقابل نعتبر أن إتاحة المجال أمام إجراء استفتاء شعبي عام لكل سكان فلسطين المحتلة التاريخيين، بإمكانه إعطاء صورة واضحة للمستقبل الّذي يطمح إليه أبناء الشعب الفلسطيني".وكشف أنه تحدث مع نظيره اللبناني عن مفاوضات فيينا وقال إننا "نعتقد أنّ الولايات المتحدة الأميركية بدلًا من أن تعمل على التّلاعب بعنصرَي الوقت والكلام، ينبغي أن تفسح الطّريق أمام إنجاز هذا الاتفاق النووي، ونحن مستعدّون لإنجاز اتّفاق قوي ومستمر، ولكن دون أن يكون ثمنه اجتياز الخطوط الحمراء الإيرانيّة".وتابع "إذا كانت هناك نظرة أميركية واقعية في مقاربة الأمور، فبأقرب وقت ممكن أن تظهر ولادة لهذا الاتفاق. وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي، نعتقد أن هذا الأمر ستستفيد منه كل دول العالم".وردا على سؤال أحد الصحفيين حول زيارته إلى روسيا قال اللهيان أنه "أبلغ وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف برسالة حملها له والمسؤولين الروس من وزير خارجية أوكرانيا ترمي إلى وضع حد للحرب والمضي بالمفاوضات"، وأن "المسؤولين الرّوس رحبوا باستمرار المفاوضات".وبدأ وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان زيارته إلى لبنان، اليوم الخميس، بعد أن زار موسكو الأسبوع الماضي، ودمشق يوم أمس، في ظل التطورات الدولية والإقليمية المتسارعة، لوضع المسؤولين في المنطقة في أجواء المفاوضات القائمة حول الملف النووي الإيراني، إضافة إلى تأكيد رسالة إيران حول استمرار دعمها لحلفائها في المنطقة لا سيما في لبنان الذي يقف على أعتاب إجراء الانتخابات النيابية في مايو/أيار المقبل.

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https://arabic.sputniknews.com/20220304/عبد-اللهيان-الحرب-ليست-حلا-للأزمة-في-أوكرانيا-1059437072.html

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