https://arabic.sputniknews.com/20220324/عضو-أكاديمية-الأزمات-الغرب-يريد-إطالة-أمد-الصراع-في-أوكرانيا-1060391346.html
عضو أكاديمية الأزمات: الغرب يريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا
عضو أكاديمية الأزمات: الغرب يريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا
أكد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، علي الأحمد، وجود دلائل كثيرة على أن الغرب يريد إطالة أمد الصراع بين روسيا وأوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:47+0000
2022-03-24T12:47+0000
2022-03-24T12:47+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ودلل الأحمد على ذلك برفض مجلس الأمن لمشروع القرار الروسي الخاص بأوكرانيا ورفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار أو فتح أي معابر إنسانية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يريدون لهذه الحرب أن تكون مديدة وتستمر طويلا.وأضاف: "الغرب يعتقد أنه يمكن استنزاف روسيا على المدى الطويل"، مبينا أن "دول الاتحاد الأوروبي تريد شيطنة روسيا وأن يكون هناك عدد كبير من الضحايا المدنيين، وهذا واضح في الاعلام الغربي الذي يحاول تأليب الرأي العام العالمي ضد موسكو".وأشار إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الاستنزاف حاضرة ومؤثرة، إلا أنها لا تؤدي لهزيمة روسيا لأنها قد حضرت نفسها جيدا لهذه المعركة كما أن سياساتها مدروسة جيدا".وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض تبني مشروع قرار روسي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، ولم تعارض المشروع أي دولة إذ امتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما أيّدته روسيا والصين.وتضمن مشروع القرار الحماية الكاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، وعدم استخدام البنية التحتية المدنية لإنشاء منشآت عسكرية، وكذلك عدم نشر المعدات العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/أمريكا-تريد-نقل-أسلحة-دفاع-جوي-سوفيتية-من-مخازنها-السرية-إلى-أوكرانيا-1060294548.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
عضو أكاديمية الأزمات: الغرب يريد إطالة أمد الصراع في أوكرانيا
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أكد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية، علي الأحمد، وجود دلائل كثيرة على أن الغرب يريد إطالة أمد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
ودلل الأحمد على ذلك برفض مجلس الأمن لمشروع القرار الروسي الخاص
بأوكرانيا ورفض أي مبادرة لوقف إطلاق النار أو فتح أي معابر إنسانية، مؤكدا على أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي يريدون لهذه الحرب أن تكون مديدة وتستمر طويلا.
وأضاف: "الغرب يعتقد أنه يمكن استنزاف روسيا على المدى الطويل"، مبينا أن "دول الاتحاد الأوروبي تريد شيطنة روسيا وأن يكون هناك عدد كبير من الضحايا المدنيين، وهذا واضح في الاعلام الغربي الذي يحاول تأليب الرأي العام العالمي ضد موسكو".
وأوضح في حديثه لراديو "سبوتنيك"، أن "هذه التطورات تدل على أن العالم لم يعد قادرا على البقاء كما هو، ولم يعد القطب الواحد قادرا على التحكم بمفاصل الحياة السياسية والاقتصادية العالمية، وأن العالم بدأ يتغير من حيث موازيين القوى".
وأشار إلى أن قدرة الولايات المتحدة على الاستنزاف حاضرة ومؤثرة، إلا أنها لا تؤدي لهزيمة روسيا لأنها قد حضرت نفسها جيدا لهذه المعركة كما أن سياساتها مدروسة جيدا".
وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض تبني مشروع قرار روسي بشأن الوضع الإنساني في أوكرانيا، ولم تعارض المشروع أي دولة إذ امتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما أيّدته روسيا والصين.
ودعا مشروع القرار مجلس الأمن إلى وقف إطلاق النار لضمان إجلاء سريع وآمن وطوعي ودون عوائق لجميع المدنيين، مع ضرورة اتفاق الطرفين على فترات هدنة لأسباب إنسانية لهذا الغرض.
وتضمن مشروع القرار الحماية الكاملة للمدنيين، بمن فيهم العاملين في المجال الإنساني، وعدم استخدام البنية التحتية المدنية لإنشاء منشآت عسكرية، وكذلك عدم نشر المعدات العسكرية في مناطق مكتظة بالسكان.