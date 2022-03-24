https://arabic.sputniknews.com/20220324/عضو-السيادي-السوداني-أهداف-ثورة-ديسمبر-تلبي-طموحات-الشباب-1060389767.html
عضو السيادي السوداني: أهداف ثورة ديسمبر تلبي طموحات الشباب
عضو السيادي السوداني: أهداف ثورة ديسمبر تلبي طموحات الشباب
قالت عضوة مجلس السيادة الانتقالي في السودان سلمى عبد الجبار، إن برامج الفترة الانتقالية يجب أن تشهد مشاركة واسعة من الشباب. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:34+0000
2022-03-24T12:34+0000
2022-03-24T12:34+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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ولفتت عبد الجبار، إلى أن مشاركة الشباب تساهم في خلق أجواء اجتماعية ودبلوماسية تساهم في حل الأزمات التي تعيشها البلاد وتؤسس لنهضة شاملة في جميع القطاعات، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.جاء ذلك خلال مشاركتها في ختام فعاليات الملتقى الشبابي الأول لتجمع الشباب المستقلين بالإقليم الأوسط.وأكدت عضو مجلس السيادة حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر/ كانون الأول ببناء دولة قوية تلبي طموحات شبابها.وأكدت أن توصيات الملتقى تدعم التوجه الحكومي خلال الفترة الانتقالية الذي يدعم مشاريع الشباب وجهود التنمية، مشيرة إلى أنها تناولت التوظيف ودور الشباب في الصناعات التحويلية والإنتاج الزراعي.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/السودان-نجل-قيادي-نظامي-يعتدي-بالضرب-على-وزير-الأوقاف-1060374170.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار السودان اليوم
عضو السيادي السوداني: أهداف ثورة ديسمبر تلبي طموحات الشباب
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قالت عضوة مجلس السيادة الانتقالي في السودان سلمى عبد الجبار، إن برامج الفترة الانتقالية يجب أن تشهد مشاركة واسعة من الشباب.
ولفتت عبد الجبار، إلى أن مشاركة الشباب تساهم في خلق أجواء اجتماعية ودبلوماسية تساهم في حل الأزمات التي تعيشها البلاد وتؤسس لنهضة شاملة في جميع القطاعات، بحسب ما ذكرته
وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.
جاء ذلك خلال مشاركتها في ختام فعاليات الملتقى الشبابي الأول لتجمع الشباب المستقلين بالإقليم الأوسط.
وأكدت عضو مجلس السيادة حرص حكومة الفترة الانتقالية على تحقيق أهداف ثورة ديسمبر/ كانون الأول ببناء دولة قوية
تلبي طموحات شبابها.
وأكدت أن توصيات الملتقى تدعم التوجه الحكومي خلال الفترة الانتقالية
الذي يدعم مشاريع الشباب وجهود التنمية، مشيرة إلى أنها تناولت التوظيف ودور الشباب في الصناعات التحويلية والإنتاج الزراعي.