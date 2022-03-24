https://arabic.sputniknews.com/20220324/عطل-يصيب-تطبيق-تلغرام-في-العديد-من-دول-العالم-1060388621.html
عطل يصيب تطبيق "تلغرام" في العديد من دول العالم
عطل يصيب تطبيق "تلغرام" في العديد من دول العالم
أعلن موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية الشائعة، عن ارتفاع مفاجئ في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في تطبيق "تلغرام". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:15+0000
2022-03-24T12:15+0000
2022-03-24T12:15+0000
منوعات
تلغرام
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وبحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، تم تسجيل 1414 شكوى: 68% من المستخدمين يشكون من مشاكل الاتصال بالخادم، 19% - بخصوص التطبيق، 13% أخرى - من مشاكل استقبال الرسائل.وشملت الاخفاقات في كل من روسيا، وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وعدد من البلدان الأخرى.يذكر أن تطبيق تلغرام، قال في وقت سابق إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتسآب وماسينجر، وفيسبوك".وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".
https://arabic.sputniknews.com/20211004/تلغرام-تتحدث-عن-بطء-بسبب-كثرة-المهاجرين-من-واتس-آب-1050340077.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, تلغرام
عطل يصيب تطبيق "تلغرام" في العديد من دول العالم
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أعلن موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية الشائعة، عن ارتفاع مفاجئ في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في تطبيق "تلغرام".
وبحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، تم تسجيل
1414 شكوى: 68% من المستخدمين يشكون من مشاكل الاتصال بالخادم، 19% - بخصوص التطبيق، 13% أخرى - من مشاكل استقبال الرسائل.
وشملت الاخفاقات في كل من روسيا، وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وعدد من البلدان الأخرى.
يذكر أن تطبيق تلغرام
، قال في وقت سابق إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتسآب وماسينجر، وفيسبوك".
وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".