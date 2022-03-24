عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220324/عطل-يصيب-تطبيق-تلغرام-في-العديد-من-دول-العالم-1060388621.html
عطل يصيب تطبيق "تلغرام" في العديد من دول العالم
عطل يصيب تطبيق "تلغرام" في العديد من دول العالم
أعلن موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية الشائعة، عن ارتفاع مفاجئ في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في تطبيق "تلغرام". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T12:15+0000
2022-03-24T12:15+0000
منوعات
تلغرام
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102477/36/1024773645_0:255:3001:1943_1920x0_80_0_0_20829974e319630c9ec07ae4a002cd50.jpg
وبحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، تم تسجيل 1414 شكوى: 68% من المستخدمين يشكون من مشاكل الاتصال بالخادم، 19% - بخصوص التطبيق، 13% أخرى - من مشاكل استقبال الرسائل.وشملت الاخفاقات في كل من روسيا، وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وعدد من البلدان الأخرى.يذكر أن تطبيق تلغرام، قال في وقت سابق إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتسآب وماسينجر، وفيسبوك".وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".
https://arabic.sputniknews.com/20211004/تلغرام-تتحدث-عن-بطء-بسبب-كثرة-المهاجرين-من-واتس-آب-1050340077.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102477/36/1024773645_204:0:2795:1943_1920x0_80_0_0_281d5be6557bc854562dcb7d279dbb34.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, تلغرام

عطل يصيب تطبيق "تلغرام" في العديد من دول العالم

12:15 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvicتلغرام
تلغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Dado Ruvic
تابعنا عبرGoogle news
أعلن موقع "داون ديتكتور" المتخصص في رصد أعطال المواقع الإلكترونية الشائعة، عن ارتفاع مفاجئ في تقارير شكاوى المستخدمين الذين يواجهون مشاكل في تطبيق "تلغرام".
وبحلول الساعة 14:01 بتوقيت موسكو اليوم الخميس، تم تسجيل 1414 شكوى: 68% من المستخدمين يشكون من مشاكل الاتصال بالخادم، 19% - بخصوص التطبيق، 13% أخرى - من مشاكل استقبال الرسائل.
وشملت الاخفاقات في كل من روسيا، وإيطاليا وبريطانيا وهولندا وعدد من البلدان الأخرى.
يذكر أن تطبيق تلغرام، قال في وقت سابق إنه يواجه مشكلات تم الإبلاغ عنها، عزاها إلى ما وصفه بـ"تدفق مستخدمي التطبيقات الأخرى واتسآب وماسينجر، وفيسبوك".
وأكد التطبيق أنه "مع تسجيل جميع الأشخاص الجدد، تكون الأمور بطيئة بعض الشيء".
تطبيق تليغرام - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2021
تلغرام تتحدث عن بطء بسبب كثرة "المهاجرين" من واتس آب
4 أكتوبر 2021, 21:17 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس08:29 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала