https://arabic.sputniknews.com/20220324/فايزر-تسحب-دواء-لضغط-الدم-من-الأسواق-يعتقد-أنه-يسبب-السرطان-1060417756.html
"فايزر" تسحب دواء لضغط الدم من الأسواق يعتقد أنه يسبب السرطان
"فايزر" تسحب دواء لضغط الدم من الأسواق يعتقد أنه يسبب السرطان
أصدرت شركة "فايزر" قرارا بسحب دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم يتم توزيعه تحت ثلاثة أسماء، وسط مخاوف من أنه قد يتسبب بالإصابة في السرطان. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:46+0000
2022-03-24T15:46+0000
2022-03-24T15:46+0000
منوعات
علوم
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"أكوارتيك" والذي يطرح تحت اسم أقراص "كينابريل وهيدروكلوروثيازيد" وأقراص "كينابريل إتش.سي.آي هيدروكلوروثيازيد"، تخضع لقرار السحب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".يعالج الدواء ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة المحتملة مثل السكتات الدماغية.عملية السحب الطوعي، تنبع من الأقراص التي تحتوي على مستويات أعلى من "النيتروسامين"، والذي يشكل خطرا لاحتمال تسببه في الإصابة بالسرطان، رغم أن الشركة قالت في بيان صحفي: "لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون هذا الدواء".وجاء في البيان: "النيتروسامين شائع في الماء والأطعمة، بما في ذلك اللحوم المعالجة والمشوية ومنتجات الألبان والخضروات، ويتعرض الجميع لمستوى معين من النيتروسامين".وتابع: "قد تزيد هذه الشوائب من خطر الإصابة بالسرطان إذا تعرض الناس لها فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة".قالت الشركة إنها ليست على علم بأي تقارير عن آثار ضارة ناتجة عن استخدام الدواء، مضيفة أن المنتجات لديها ملف تعريف أمان تم إنشاؤه على مدار أكثر من 20 عاما، وفقا للبيان.وفي النهاية، وجهت الموزعين وتجار الجملة بالتوقف عن الاستخدام والتوزيع و"عزل المنتج على الفور"، وأوصت المرضى الذين يتناولون الدواء باستشارة طبيبهم حول خيارات العلاج البديلة.
https://arabic.sputniknews.com/20220212/الدواء-الأمريكية-تصرح-بالاستخدام-الطارئ-لعقار-جديد-ضد-متحور-أوميكرون-1058444276.html
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منوعات, علوم
"فايزر" تسحب دواء لضغط الدم من الأسواق يعتقد أنه يسبب السرطان
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أصدرت شركة "فايزر" قرارا بسحب دواء لعلاج ارتفاع ضغط الدم يتم توزيعه تحت ثلاثة أسماء، وسط مخاوف من أنه قد يتسبب بالإصابة في السرطان.
"أكوارتيك" والذي يطرح تحت اسم أقراص "كينابريل وهيدروكلوروثيازيد" وأقراص "كينابريل إتش.سي.آي هيدروكلوروثيازيد"، تخضع لقرار السحب، حسبما ذكرت شبكة "سي إن إن".
يعالج الدواء ارتفاع ضغط الدم، مما يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية الخطيرة المحتملة مثل السكتات الدماغية.
عملية السحب الطوعي، تنبع من الأقراص التي تحتوي على مستويات أعلى من "النيتروسامين"، والذي يشكل خطرا لاحتمال تسببه في الإصابة بالسرطان، رغم أن الشركة
قالت في بيان صحفي: "لا يوجد خطر مباشر على المرضى الذين يتناولون هذا الدواء".
وجاء في البيان: "النيتروسامين شائع في الماء والأطعمة، بما في ذلك اللحوم المعالجة والمشوية ومنتجات الألبان والخضروات، ويتعرض الجميع لمستوى معين من النيتروسامين".
وتابع: "قد تزيد هذه الشوائب من خطر الإصابة بالسرطان إذا تعرض الناس لها فوق المستويات المقبولة على مدى فترات طويلة".
قالت الشركة إنها ليست على علم بأي تقارير عن آثار ضارة
ناتجة عن استخدام الدواء، مضيفة أن المنتجات لديها ملف تعريف أمان تم إنشاؤه على مدار أكثر من 20 عاما، وفقا للبيان.
وفي النهاية، وجهت الموزعين وتجار الجملة بالتوقف عن الاستخدام والتوزيع و"عزل المنتج على الفور"، وأوصت المرضى الذين يتناولون الدواء باستشارة طبيبهم حول خيارات العلاج البديلة.