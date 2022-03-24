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https://arabic.sputniknews.com/20220324/فرحة-هستيرية-في-مقر-المنتخب-السعودي-بعد-التأهل-إلى-المونديال-بأقدام-اليابان-فيديو-1060413549.html
فرحة هستيرية في مقر المنتخب السعودي بعد التأهل إلى المونديال بأقدام اليابان... فيديو
فرحة هستيرية في مقر المنتخب السعودي بعد التأهل إلى المونديال بأقدام اليابان... فيديو
سيطرت حالة من الفرح داخل مقر إقامة المنتخب السعودي، عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 في الجولة الـ 9 من تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال، والتأهل رسميا إلي... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:50+0000
2022-03-24T14:50+0000
رياضة
منتخب السعودية لكرة القدم
بطولة كأس العالم 2022
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وكانت بعثة المنتخب السعودي المتواجدة في الإمارات، تتابع مباراة أستراليا واليابان من داخل مقر الإقامة.وفور إنتهاء اللقاء، احتفل السعوديون بالتأهل رسميا إلي مونديال قطر 2022، قبل جولتين على نهاية التصفيات الأسيوية.كما هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، منتخب السعودية بتأهله رسميا اليوم الخميس إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، التى ستقام فى نوفمبر وديسمبر المقبلين.ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الصيني في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، مساء الخميس.وتنطلق المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة (15:00 بتوقيت غرينتش).والمنتخب السعودي هو أول منتخب عربي تأهل رسميا إلى كأس العالم 2022، في انتظار 4 منتخبات أخري مصر، الجزائر، المغرب، وتونس.وباتت السعودية أكثر منتخب عربي تأهلاً إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة فى أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
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رياضة, منتخب السعودية لكرة القدم, بطولة كأس العالم 2022

فرحة هستيرية في مقر المنتخب السعودي بعد التأهل إلى المونديال بأقدام اليابان... فيديو

14:50 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / -المدرب الفرنسي هيرفي رينارد
المدرب الفرنسي هيرفي رينارد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / -
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سيطرت حالة من الفرح داخل مقر إقامة المنتخب السعودي، عقب فوز اليابان على أستراليا 2-0 في الجولة الـ 9 من تصفيات أسيا المؤهلة للمونديال، والتأهل رسميا إلي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.
وكانت بعثة المنتخب السعودي المتواجدة في الإمارات، تتابع مباراة أستراليا واليابان من داخل مقر الإقامة.
وفور إنتهاء اللقاء، احتفل السعوديون بالتأهل رسميا إلي مونديال قطر 2022، قبل جولتين على نهاية التصفيات الأسيوية.
كما هنأ الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، منتخب السعودية بتأهله رسميا اليوم الخميس إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022، التى ستقام فى نوفمبر وديسمبر المقبلين.
ومن المقرر أن يواجه المنتخب السعودي نظيره الصيني في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من تصفيات كأس العالم 2022 آسيا، مساء الخميس.
وتنطلق المباراة الساعة 18:00 بتوقيت مكة المكرمة (15:00 بتوقيت غرينتش).
والمنتخب السعودي هو أول منتخب عربي تأهل رسميا إلى كأس العالم 2022، في انتظار 4 منتخبات أخري مصر، الجزائر، المغرب، وتونس.
وباتت السعودية أكثر منتخب عربي تأهلاً إلى كأس العالم عبر التاريخ بعد تأهلها للمرة السادسة فى أعوام 1994، 1998، 2002، 2006، 2018، و2022.
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