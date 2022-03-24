https://arabic.sputniknews.com/20220324/فرنسا-تجرب-صاروخا-مطورا-قادرا-على-حمل-السلاح-النووي-1060374854.html
فرنسا تجرب صاروخا مطورا قادرا على حمل السلاح النووي
فرنسا تجرب صاروخا مطورا قادرا على حمل السلاح النووي
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن تجربة صاروخ مطوّر قادر على حمل رأس نووي. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:56+0000
2022-03-24T07:56+0000
2022-03-24T07:56+0000
رصد عسكري
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050165285_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_35ac5e3283aaff2b13757ab9f5237e66.jpg
وأوضحت في بيان بثته على موقع "تويتر" أن القوات الجوية-الفضائية الفرنسية جرّبت صاروخا مطورا متوسط المدى قادرا على حمل عبوة نووية من نوع "جو – أرض".وذكرت أن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، عبرت عن رضاها بإنجاح تجربة صاروخ "ASMPA" الذي صنعته شركة "Matra BAE Dynamics Alenia".وأجريت التجربة في 23 مارس/ آذار 2022. ولم يحمل الصاروخ الذي أطلقته طائرة "داسو رافال" العبوة النووية. وانطلقت الطائرة من مطار يقع في قرية كازو في جنوب غرب فرنسا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/10/1050165285_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_438a388e6f51326b3c6e24b36bc4b7df.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم
فرنسا تجرب صاروخا مطورا قادرا على حمل السلاح النووي
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن تجربة صاروخ مطوّر قادر على حمل رأس نووي.
وأوضحت
في بيان بثته على موقع "تويتر" أن القوات الجوية-الفضائية الفرنسية جرّبت صاروخا مطورا متوسط المدى قادرا على حمل عبوة نووية من نوع "جو – أرض".
وذكرت أن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، عبرت عن رضاها بإنجاح تجربة صاروخ "ASMPA" الذي صنعته شركة "Matra BAE Dynamics Alenia".
وأجريت التجربة في 23 مارس/ آذار 2022. ولم يحمل الصاروخ الذي أطلقته طائرة "داسو رافال" العبوة النووية. وانطلقت الطائرة من مطار يقع في قرية كازو في جنوب غرب فرنسا.