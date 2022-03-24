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فرنسا تجرب صاروخا مطورا قادرا على حمل السلاح النووي
فرنسا تجرب صاروخا مطورا قادرا على حمل السلاح النووي
أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن تجربة صاروخ مطوّر قادر على حمل رأس نووي. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:56+0000
2022-03-24T07:56+0000
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وأوضحت في بيان بثته على موقع "تويتر" أن القوات الجوية-الفضائية الفرنسية جرّبت صاروخا مطورا متوسط المدى قادرا على حمل عبوة نووية من نوع "جو – أرض".وذكرت أن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، عبرت عن رضاها بإنجاح تجربة صاروخ "ASMPA" الذي صنعته شركة "Matra BAE Dynamics Alenia".وأجريت التجربة في 23 مارس/ آذار 2022. ولم يحمل الصاروخ الذي أطلقته طائرة "داسو رافال" العبوة النووية. وانطلقت الطائرة من مطار يقع في قرية كازو في جنوب غرب فرنسا.
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رصد عسكري, العالم

فرنسا تجرب صاروخا مطورا قادرا على حمل السلاح النووي

07:56 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Thom Baurطاقم "Inspiration4" المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ "سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021
طاقم Inspiration4 المكون من كريس سيمبروسكي وسيان بروكتور وجاريد إيزاكمان وهايلي أرسينو، أول طاقم مدني يسافر على متن صاروخ سبايس إكس فالكون 9 إلى الفضاء، فلوريدا، الولايات المتحدة 15 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Thom Baur
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أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية عن تجربة صاروخ مطوّر قادر على حمل رأس نووي.
وأوضحت في بيان بثته على موقع "تويتر" أن القوات الجوية-الفضائية الفرنسية جرّبت صاروخا مطورا متوسط المدى قادرا على حمل عبوة نووية من نوع "جو – أرض".
وذكرت أن وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، فلورنس بارلي، عبرت عن رضاها بإنجاح تجربة صاروخ "ASMPA" الذي صنعته شركة "Matra BAE Dynamics Alenia".
وأجريت التجربة في 23 مارس/ آذار 2022. ولم يحمل الصاروخ الذي أطلقته طائرة "داسو رافال" العبوة النووية. وانطلقت الطائرة من مطار يقع في قرية كازو في جنوب غرب فرنسا.
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