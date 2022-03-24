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قادة الحرس الثوري يشربون الشاي أمام الصواريخ في الدوحة... وأمريكا غاضبة من قطر
قادة الحرس الثوري يشربون الشاي أمام الصواريخ في الدوحة... وأمريكا غاضبة من قطر
أثارت مشاركة قادة الحرس الثوري الإيراني في معرض عسكري قطري ظهرت فيه نماذج صواريخ إيرانية، غضبا عارما في الولايات المتحدة تجاه الدوحة التي تضم أكبر قاعدة عسكرية... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:23+0000
2022-03-24T15:23+0000
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قادة الحرس الثوري الإيراني ظهروا أمام معروضاتهم العسكرية وهم يتناولون التمر والشاي ويتجولون بكل حرية، الأمر الذي بدا صادما في الوقت الذي تخشى فيه دولة خليجية وإسرائيل التوتر المتصاعد مع إيران.ونظمت وزارة الدفاع الإيرانية جناحا خاصا بها ضمن المعرض، وكان قادة الحرس الثوري الإيراني جزءا منه، ونفى مسؤول قطري في تصريحات لوكالة "رويترز" أن تكون الدوحة وجهت دعوة للحرس الثوري الإيراني.وأوضح المسؤول أن المشاركة في المعرض والجناح كانت من خلال وزارة الدفاع الايرانية ولم توجه دعوات للحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، أثارت المشاركة استياء الولايات المتحدة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "نرفض وجود إيران في معرض للدفاع البحري، نظرا لأن إيران وحدها هي التي تهدد الاستقرار البحري في أنحاء منطقة الخليج".شارك قادة الحرس الثوري الإيراني في المعرض الدفاعي خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس/ آذار في الدوحة، وتجمع بعضهم في الجناح الإيراني الذي يحمل ملصقا ضخما لزورق سريع يضم أفرادا من القوات الخاصة، وتفقد البعض الآخر المعرض.مر بعضهم بالمجموعة المحيطة بقائد الأسطول الخامس الأمريكي، والتقطوا صورا بهواتفهم الخاصة لناقلة جنود إيطالية مصفحة وتفقدوا بنادق آلية تركية.تتهم الرياض إيران بتسليح الحوثيين وألقت بالمسؤولية على طهران في هجوم وقع عام 2019 على معقل صناعة الطاقة في المملكة، وفي مهاجمة ناقلات في مياه الخليج، وتنفي إيران كل هذه التهم. فيما ترتبط قطر علاقات جيدة مع إيران التي تشترك معها في حقل غاز عملاق.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/إيران-لا-نتعجب-لغضب-الكيان-الصهيوني-من-الحرس-الثوري-باعتباره-القوة-الأكثر-حسما-في-المنطقة-1060374707.html
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أخبار إيران, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

قادة الحرس الثوري يشربون الشاي أمام الصواريخ في الدوحة... وأمريكا غاضبة من قطر

15:23 GMT 24.03.2022
© AP Photoقادة إيرانيون في الحرس الثوري الإيراني
قادة إيرانيون في الحرس الثوري الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AP Photo
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أثارت مشاركة قادة الحرس الثوري الإيراني في معرض عسكري قطري ظهرت فيه نماذج صواريخ إيرانية، غضبا عارما في الولايات المتحدة تجاه الدوحة التي تضم أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في المنطقة وتعد حليفا لواشنطن.
قادة الحرس الثوري الإيراني ظهروا أمام معروضاتهم العسكرية وهم يتناولون التمر والشاي ويتجولون بكل حرية، الأمر الذي بدا صادما في الوقت الذي تخشى فيه دولة خليجية وإسرائيل التوتر المتصاعد مع إيران.
ونظمت وزارة الدفاع الإيرانية جناحا خاصا بها ضمن المعرض، وكان قادة الحرس الثوري الإيراني جزءا منه، ونفى مسؤول قطري في تصريحات لوكالة "رويترز" أن تكون الدوحة وجهت دعوة للحرس الثوري الإيراني.
وأوضح المسؤول أن المشاركة في المعرض والجناح كانت من خلال وزارة الدفاع الايرانية ولم توجه دعوات للحرس الثوري الإيراني. ومع ذلك، أثارت المشاركة استياء الولايات المتحدة.
الحرس الثوري الإيراني، إيران 11 فبراير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
إيران: لا نتعجب لغضب الكيان الصهيوني من الحرس الثوري باعتباره القوة الأكثر حسما في المنطقة
07:47 GMT
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان: "نرفض وجود إيران في معرض للدفاع البحري، نظرا لأن إيران وحدها هي التي تهدد الاستقرار البحري في أنحاء منطقة الخليج".
شارك قادة الحرس الثوري الإيراني في المعرض الدفاعي خلال الفترة من 21 إلى 23 مارس/ آذار في الدوحة، وتجمع بعضهم في الجناح الإيراني الذي يحمل ملصقا ضخما لزورق سريع يضم أفرادا من القوات الخاصة، وتفقد البعض الآخر المعرض.
مر بعضهم بالمجموعة المحيطة بقائد الأسطول الخامس الأمريكي، والتقطوا صورا بهواتفهم الخاصة لناقلة جنود إيطالية مصفحة وتفقدوا بنادق آلية تركية.
تتهم الرياض إيران بتسليح الحوثيين وألقت بالمسؤولية على طهران في هجوم وقع عام 2019 على معقل صناعة الطاقة في المملكة، وفي مهاجمة ناقلات في مياه الخليج، وتنفي إيران كل هذه التهم. فيما ترتبط قطر علاقات جيدة مع إيران التي تشترك معها في حقل غاز عملاق.
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