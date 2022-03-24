https://arabic.sputniknews.com/20220324/قاض-لبناني-يأمر-باستمرار-احتجاز-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-1060397340.html

قاض لبناني يأمر باستمرار احتجاز شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي

قاض لبناني يأمر باستمرار احتجاز شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي

صرح مصدر قضائي، أن قاضيا لبنانيا، أمر، اليوم الخميس، باستمرار احتجاز، رجا سلامة، شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي، بعد اتهامه الأسبوع الماضي بالتواطؤ في الإثراء... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T14:00+0000

2022-03-24T14:00+0000

2022-03-24T14:00+0000

لبنان

أخبار لبنان

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ونقلت "رويترز"، عن المصدر القضائي المطلع على القرار، إنه تم توجيه تهمة الإثراء غير المشروع غيابيا في نفس القضية، إلى الحاكم رياض سلامة.وتتعلق الاتهمامات بشراء وتأجير شقق في باريس، بعضها للبنك المركزي.ومن جانبه ينفي رياض سلامة الاتهامات، حيث أكد محامي رجا سلامة، أن التهمة الموجهة إلى موكله لا أساس لها من الصحة.وكانت القاضية غادة عون، وجهت التهم إلى الأخوين سلامة، وأحالت القضية إلى قاضي التحقيق نقولا منصور في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقال سلامة ردا على سؤال من وكالة "رويترز"، إن "تقرير المراجعة هذا قُدم إلى السلطات المختصة في لبنان والخارج".من جهتها، قالت القاضية غادة عون لـ"رويترز"، في وقت سابق اليوم، إنها وجهت اتهاما لسلامة بالإثراء غير المشروع بعد أيام من أمرها باعتقال شقيقه رجا في القضية نفسها.وأضافت القاضية أن الاتهام يتعلق بشراء وتأجير شقق في باريس بعضها للبنك المركزي.وقال محامي رجا سلامة، يوم الجمعة، إن الادعاءات بالإثراء غير المشروع وتبييض الأموال ضد موكله لا أساس لها من الصحة، واصفًا الأدلة بأنها "تكهنات إعلامية دون أي إثبات".وذكر بيان سابق لمكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي: "من الواضح أن مسار الأمور لدى بعض القضاء، يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها، وثمة محاولات لتوظيف هذا التوتر في الحملات الانتخابية، وهذا أمر خطير سبق وحذرنا منه"، في إشارة إلى الانتخابات البرلمانية المقررة في مايو/أيار.وعبّر ميقاتي في السابق عن الدعم لحاكم مصرف لبنان الذي يواجه تحقيقات بالاختلاس في لبنان وخارجه.

https://arabic.sputniknews.com/20220215/قاضية-لبنانية-تتوعد-حاكم-المصرف-مستمرة-في-ملاحقته-حتى-تسليمه-لقوس-العدالة-1058647842.html

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