https://arabic.sputniknews.com/20220324/قطر-ترد-رسميا-على-فيديو-واقعة-مؤسفة-داخل-مدرسة-خاصة-أثارت-جدلا-واسعا-1060398739.html

قطر ترد رسميا على فيديو "واقعة مؤسفة" داخل مدرسة خاصة أثارت جدلا واسعا

قطر ترد رسميا على فيديو "واقعة مؤسفة" داخل مدرسة خاصة أثارت جدلا واسعا

ردت وزارة التربية والتعليم العالي القطرية رسميا، اليوم الخميس، على واقعة أثارت جدلا واسعا على ‏مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وتتناول تعرض تلميذ في مدرسة خاصة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T14:28+0000

2022-03-24T14:28+0000

2022-03-24T14:28+0000

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وأفادت في بيان رسمي لها أنه "بعد توجيهها فريق العمل المختص بإدارة شؤون المدرسة الخاصة، بقطاع شؤون التعليم الخاص لفتح تحقيق بشأن الواقعة، وقيامهم بزيارتها للتحقق ومعرفة تفاصيل الحادثة، تبين أنه بعد فحص تسجيلات كاميرات المراقبة بساحة المدرسة عدم قيام المعلم المشكو في حقه بالاعتداء على الطالب المعني أبدا".وتابعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية موضحة أن "ما حدث كان هو اشتباك بين الطلاب من الصف السابع مع الطالب المعني، وهو من الصف الثامن، حيث دخل الأخير الملعب عنوة وأخذ الكرة منهم، ما دعا طلاب الصف السابع للاشتباك معه، وأدى لسقوطه أرضا وتعرضه لبعض الكدمات، وذلك بشهادة الطلاب والمعلمين الذين تواجدوا أثناء حدوث الواقعة".وأضافت أن "المعلم المشكو في حقه تدخّل مع معلمين آخرين بعد مشاهدتهم الموقف فورا لفض الاشتباك بين الطلاب، وذلك من خلال محاولتهم إبعاد الطالب المعني عن الملعب حفاظا على سلامته، وإيقاف اندفاع الطلاب الآخرين حتى لا تتطور الأمور، وأبدى الطالب مقاومته لمحاولة إبعاده عن الملعب من قبل المعلمين، ومن ثم ذهب الطالب المعني لإدارة المدرسة للاتصال بولي أمره".وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي القطرية في ختام بيانها على "ضرورة تحري الدقة والموضوعية حيال أي واقعة تمس المجتمع المدرسي، سواء من الطلبة أو كوادره التعليمية والإدارية، وأنها لن تتهاون مع أي تجاوز للقوانين والتعليمات واللوائح المنظمة للعملية التعليمية من أي طرف كان".كما "أهابت بالجميع عدم التسرع بنشر معلومات مغلوطة أو ناقصة دون التحري والتثبت وانتظار نتائج التحقيق من مصادرها الرسمية".

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