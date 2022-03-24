https://arabic.sputniknews.com/20220324/كوريا-الجنوبية-تطلق-صواريخ-باليستية-ومجنحة-ردا-على-عملية-إطلاق-من-جارتها-الشمالية-1060381475.html

كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باليستية ومجنحة ردا على عملية إطلاق من جارتها الشمالية

كوريا الجنوبية تطلق صواريخ باليستية ومجنحة ردا على عملية إطلاق من جارتها الشمالية

أطلقت كوريا الجنوبية، اليوم الخميس، عددا من الصواريخ الباليستية والمجنحة باتجاه بحر اليابان ردا على إطلاق جارتها الشمالية لصواريخ في وقت سابق اليوم. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T09:57+0000

2022-03-24T09:57+0000

2022-03-24T09:57+0000

كوريا الجنوبية

كوريا الشمالية

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وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، في خبر عاجل لها، إن "الجيش الكوري الجنوبي اختبر إطلاق صواريخ أرضية وبحرية وجوية ردا على إطلاق الصاروخ العابر للقارات للشمال"، دون المزيد من التفاصيل.وكان وسائل إعلام كورية جنوبية، أفادت في وقت سابق اليوم، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.كما نقلت وكالة يونهاب، عن إدارة الرئيس الكوري: "أدان الرئيس الكوري الجنوبي الحالي مون جيه إن في اجتماع لمجلس الأمن القومي بشدة إطلاق كوريا الشمالية، لصاروخ باليستي بعيد المدى، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا كوريا الشمالية بالوقف الطوعي لاختبار هذه الصواريخ".في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".

https://arabic.sputniknews.com/20220324/اليابان-عن-تجربة-كوريا-الشمالية-الصاروخية-عمل-من-أعمال-العنف-غير-المقبولة-1060381095.html

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