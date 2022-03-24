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https://arabic.sputniknews.com/20220324/كوريا-الجنوبية-تعتبر-إطلاق-جارتها-الشمالية-للصواريخ-انتهاكا-لقرارات-مجلس-الأمن-الدولي-1060378365.html
كوريا الجنوبية تعتبر إطلاق جارتها الشمالية للصواريخ "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي"
كوريا الجنوبية تعتبر إطلاق جارتها الشمالية للصواريخ "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي"
ندد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الخميس، بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:01+0000
2022-03-24T09:11+0000
كوريا الشمالية
كوريا الجنوبية
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ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن إدارة الرئيس الكوري: "أدان الرئيس الكوري الجنوبي الحالي مون جيه إن في اجتماع لمجلس الأمن القومي بشدة إطلاق كوريا الشمالية، لصاروخ باليستي بعيد المدى، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا كوريا الشمالية بالوقف الطوعي لاختبار هذه الصواريخ".وكان وسائل إعلام كورية جنوبية، أفادت في وقت سابق اليوم، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/الدفاع-اليابانية-كوريا-الشمالية-تختبر-نوعا-جديدا-من-الصواريخ-البالستية-العابرة-للقارات-1060375709.html
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كوريا الشمالية, كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية تعتبر إطلاق جارتها الشمالية للصواريخ "انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي"

09:01 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 09:11 GMT 24.03.2022)
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ندد رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه إن، اليوم الخميس، بإطلاق كوريا الشمالية للصواريخ، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي.
ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية، عن إدارة الرئيس الكوري: "أدان الرئيس الكوري الجنوبي الحالي مون جيه إن في اجتماع لمجلس الأمن القومي بشدة إطلاق كوريا الشمالية، لصاروخ باليستي بعيد المدى، ووصفه بأنه انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي، مطالبا كوريا الشمالية بالوقف الطوعي لاختبار هذه الصواريخ".
اختبار إطلاق صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت في كوريا الشمالية، 11 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
الدفاع اليابانية: كوريا الشمالية تختبر نوعا جديدا من الصواريخ البالستية العابرة للقارات
08:09 GMT
وكان وسائل إعلام كورية جنوبية، أفادت في وقت سابق اليوم، عن قيام القوات الصاروخية التابعة لكوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي مجهول باتجاه بحر اليابان.
وذكرت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، نقلا عن مصادر في الجيش الكوري الجنوبي، أن بيونغ يانغ أطلقت صاروخا مجهولا انطلق من أراضيها باتجاه بحر اليابان.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، أنها لا تستبعد أن تكون كوريا الشمالية قد اختبرت صاروخا باليستيا جديدا عابرا للقارات.
وأصدرت الدفاع اليابانية بيانا قالت فيه: "قامت كوريا الشمالية بإطلاق صاروخ باليستي من أراضيها بقي في الجو لمدة 71 دقيقة وعبر مسافة 1100 كيلومترا ووصل إلى أقصى ارتفاع طيران بنحو 6000 كيلومتر، ما يشير إلى إطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات".
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