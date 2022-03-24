https://arabic.sputniknews.com/20220324/لابيد-يحذر-من-إمكانية-مطالبة-الفلسطينيين-بأن-يكونوا-مواطنين-في-دولة-إسرائيل-1060418117.html
لابيد يحذر من إمكانية مطالبة الفلسطينيين بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل
لابيد يحذر من إمكانية مطالبة الفلسطينيين بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من إمكانية أن يطالب الفلسطينيون بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:47+0000
2022-03-24T15:47+0000
2022-03-24T15:47+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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وحسب تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرايلية، حذر لابيد من إمكانية مطالبة الفلسطينيين، بأن يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل، قائلا إن هذا الأمر يمكنه أن يحولها (إسرائيل) إلى دولة ثنائية القومية، لافتا إلى أن عدد الفلسطينيين يقارب خمسة ملايين نسمة.تصريحات الوزير الإسرائيلي جاءت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الديمقراطية عقد اليوم، الخميس، في جامعة رايخمان في هرتسلياوقال إن هذه الضمانات تتمثل في أن تكون تلك الدولة الفلسطينية الجديدة دولة ديمقراطية وتنادي بالسلام، على حد قوله.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا، بالرغم من عملياتها العسكرية في إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يطالب-بضغط-دولي-على-إسرائيل-للإفراج-عن-الأموال-المحتجزة-1060323749.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
لابيد يحذر من إمكانية مطالبة الفلسطينيين بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل
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حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من إمكانية أن يطالب الفلسطينيون بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل.
وحسب تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرايلية
، حذر لابيد من إمكانية مطالبة الفلسطينيين، بأن يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل، قائلا إن هذا الأمر يمكنه أن يحولها (إسرائيل) إلى دولة ثنائية القومية، لافتا إلى أن عدد الفلسطينيين يقارب خمسة ملايين نسمة.
تصريحات الوزير
الإسرائيلي جاءت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الديمقراطية عقد اليوم، الخميس، في جامعة رايخمان في هرتسليا
واشترط وزير الخارجية الإسرائيلي ما قال إنها ضمانات كي تدعم حكومة بلاده إقامة دولة فلسطينية.
وقال إن هذه الضمانات تتمثل في أن تكون تلك الدولة الفلسطينية الجديدة
دولة ديمقراطية وتنادي بالسلام، على حد قوله.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا، بالرغم من عملياتها العسكرية في إقليم دونباس.