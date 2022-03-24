عربي
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220324/لابيد-يحذر-من-إمكانية-مطالبة-الفلسطينيين-بأن-يكونوا-مواطنين-في-دولة-إسرائيل-1060418117.html
لابيد يحذر من إمكانية مطالبة الفلسطينيين بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل
لابيد يحذر من إمكانية مطالبة الفلسطينيين بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من إمكانية أن يطالب الفلسطينيون بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:47+0000
2022-03-24T15:47+0000
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404328_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_afe5599258a0942c939fe6884623d3c5.jpg
وحسب تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرايلية، حذر لابيد من إمكانية مطالبة الفلسطينيين، بأن يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل، قائلا إن هذا الأمر يمكنه أن يحولها (إسرائيل) إلى دولة ثنائية القومية، لافتا إلى أن عدد الفلسطينيين يقارب خمسة ملايين نسمة.تصريحات الوزير الإسرائيلي جاءت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الديمقراطية عقد اليوم، الخميس، في جامعة رايخمان في هرتسلياوقال إن هذه الضمانات تتمثل في أن تكون تلك الدولة الفلسطينية الجديدة دولة ديمقراطية وتنادي بالسلام، على حد قوله.وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا، بالرغم من عملياتها العسكرية في إقليم دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/رئيس-الوزراء-الفلسطيني-يطالب-بضغط-دولي-على-إسرائيل-للإفراج-عن-الأموال-المحتجزة-1060323749.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1049404328_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_b1f4f7709e9922707da0100b27d20704.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

لابيد يحذر من إمكانية مطالبة الفلسطينيين بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل

15:47 GMT 24.03.2022
© REUTERS / POOLوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021
وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، 20 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبرGoogle news
حذر وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد من إمكانية أن يطالب الفلسطينيون بأن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل.
وحسب تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرايلية، حذر لابيد من إمكانية مطالبة الفلسطينيين، بأن يكونوا مواطنين في دولة اسرائيل، قائلا إن هذا الأمر يمكنه أن يحولها (إسرائيل) إلى دولة ثنائية القومية، لافتا إلى أن عدد الفلسطينيين يقارب خمسة ملايين نسمة.
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رام الله، فلسطين 9 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
رئيس الوزراء الفلسطيني يطالب بضغط دولي على إسرائيل للإفراج عن الأموال المحتجزة
22 مارس, 19:29 GMT
تصريحات الوزير الإسرائيلي جاءت خلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الديمقراطية عقد اليوم، الخميس، في جامعة رايخمان في هرتسليا
واشترط وزير الخارجية الإسرائيلي ما قال إنها ضمانات كي تدعم حكومة بلاده إقامة دولة فلسطينية.
وقال إن هذه الضمانات تتمثل في أن تكون تلك الدولة الفلسطينية الجديدة دولة ديمقراطية وتنادي بالسلام، على حد قوله.
وشدد وزير الخارجية الإسرائيلي على أهمية الحفاظ على العلاقات مع روسيا، بالرغم من عملياتها العسكرية في إقليم دونباس.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала