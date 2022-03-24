https://arabic.sputniknews.com/20220324/لافروف-يؤكد-اهتمام-موسكو-بحل-القضايا-الإنسانية-في-أوكرانيا-1060386739.html
لافروف يؤكد اهتمام موسكو بحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا
لافروف يؤكد اهتمام موسكو بحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مهتمة بحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تتوقع تحقيق تقدم خلال الاجتماع مع رئيس اللجنة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:50+0000
2022-03-24T11:50+0000
2022-03-24T11:50+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
روسيا
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وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو، حيث قال وزير الخارجية الروسي، إن "روسيا مهتمة بحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، وتتوقع تحقيق تقدم خلال اجتماع مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر".وأضاف لافروف موجها كلماته إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "أعلم أنك كنت في كييف عشية زيارتك لموسكو، وآمل أنه بطريقة تقليدية وملموسة، ومع التركيز على المهام الإنسانية، دون أي تسييس، سنتمكن من تحقيق تقدم معكم (ماورير) اليوم".يذكر أن وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت اليوم عن تسهيلات جديدة لمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتعلق بالعمل ووثائق تسجيل وسائل النقل والقيادة.وأضاف البيان: "مواطنو دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا يمكنهم العمل في روسيا دون الحاجة لإصدار وتسجيل وثيقة العمل الخاصة بالأجانب".بالإضافة إلى ذلك، "ستساعد وزارة الشؤون الداخلية في روسيا قدر الإمكان في إعداد الوثائق لمواطني دونيتسك ولوغانسك، وتقديم أقصى قدر من المساعدة لهم في استكمال المستندات اللازمة".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/تسهيلات-جديدة-تقدمها-روسيا-لمواطني-دونيتسك-ولوغانسك-1060382190.html
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روسيا
لافروف يؤكد اهتمام موسكو بحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا
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أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا مهتمة بحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موسكو تتوقع تحقيق تقدم خلال الاجتماع مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
وجاءت تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي، عقده اليوم الخميس، مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورير في موسكو، حيث قال وزير الخارجية الروسي، إن "روسيا مهتمة بحل القضايا الإنسانية في أوكرانيا، وتتوقع تحقيق تقدم خلال اجتماع مع رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر".
وأشار لافروف في بداية المفاوضات مع ماورير في موسكو "نحن مهتمون بأن يتم حل هذه المشاكل (الإنسانية) التي تتراكم الآن في أوكرانيا، وإزالة العقبات المصطنعة (من الجانب الأوكراني) أمام إجلاء المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية".
وأضاف لافروف موجها كلماته إلى رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر: "أعلم أنك كنت في كييف عشية زيارتك لموسكو، وآمل أنه بطريقة تقليدية وملموسة، ومع التركيز على المهام الإنسانية، دون أي تسييس، سنتمكن من تحقيق تقدم معكم (ماورير) اليوم".
يذكر أن وزارة الداخلية الروسية قد أعلنت اليوم
عن تسهيلات جديدة لمواطني جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك تتعلق بالعمل ووثائق تسجيل وسائل النقل والقيادة.
وأشار بيان لوزارة الداخلية إلى أنه سيتم الاعتراف بوثائق مواطني دونيتسك ولوغانسك، بما في ذلك رخص القيادة وشهادات تسجيل السيارة، في جميع أنحاء روسيا.
وأضاف البيان: "مواطنو دونيتسك ولوغانسك وأوكرانيا يمكنهم العمل في روسيا دون الحاجة لإصدار وتسجيل وثيقة العمل الخاصة بالأجانب".
بالإضافة إلى ذلك، "ستساعد وزارة الشؤون الداخلية في روسيا قدر الإمكان في إعداد الوثائق لمواطني دونيتسك ولوغانسك، وتقديم أقصى قدر من المساعدة لهم في استكمال المستندات اللازمة".