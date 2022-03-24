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العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/لم-تعد-قادرة-على-تعويض-خسائرها-قاذفات-سو-34-تدمر-المزيد-من-أسلحة-القوات-الأوكرانية-فيديو-1060373077.html
لم تعد قادرة على تعويض خسائرها... قاذفات "سو-34" تدمر المزيد من أسلحة القوات الأوكرانية... فيديو
لم تعد قادرة على تعويض خسائرها... قاذفات "سو-34" تدمر المزيد من أسلحة القوات الأوكرانية... فيديو
يواصل منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمتها القوات الأوكرانية ضد المواطنين في منطقة دونباس عامة وضد... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:02+0000
2022-03-24T08:01+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
رصد عسكري
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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير كميات جديدة من أسلحة ومعدات قوات نظام الحكم الأوكراني. وتم تدميرها حينما قصفت طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-34" مستودعات تابعة للقوات الأوكرانية تحتوي على الآليات العسكرية والسيارات المدرعة والأسلحة.وأضافت وزارة الدفاع أن قاذفات القنابل عادت إلى قاعدتها بعد إنجاز المهمة الموكلة إليها.جدير بالذكر أن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، قال على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إن القوات الأوكرانية لم تعد قادرة على تعويض خسائرها في الأرواح والمعدات بسبب إغلاق طرق نقل التعزيزات إليها.وأكد أن العملية العسكرية الروسية تسير إلى تحقيق أهدافها وفقا للجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة.
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رصد عسكري

لم تعد قادرة على تعويض خسائرها... قاذفات "سو-34" تدمر المزيد من أسلحة القوات الأوكرانية... فيديو

07:02 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 08:01 GMT 24.03.2022)
© Sputnik / الذهاب إلى بنك الصورمقاتلة قاذفة "سو-25"
مقاتلة قاذفة سو-25 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
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يواصل منفذو العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تدمير الأسلحة والمعدات العسكرية التي استخدمتها القوات الأوكرانية ضد المواطنين في منطقة دونباس عامة وضد جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين خاصة.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، تدمير كميات جديدة من أسلحة ومعدات قوات نظام الحكم الأوكراني. وتم تدميرها حينما قصفت طائرات قاذفة تابعة لسلاح الجو الروسي من طراز "سو-34" مستودعات تابعة للقوات الأوكرانية تحتوي على الآليات العسكرية والسيارات المدرعة والأسلحة.
وأضافت وزارة الدفاع أن قاذفات القنابل عادت إلى قاعدتها بعد إنجاز المهمة الموكلة إليها.
جدير بالذكر أن دينيس بوشيلين، رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، قال على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إن القوات الأوكرانية لم تعد قادرة على تعويض خسائرها في الأرواح والمعدات بسبب إغلاق طرق نقل التعزيزات إليها.
وأكد أن العملية العسكرية الروسية تسير إلى تحقيق أهدافها وفقا للجدول الزمني المقرر والخطة الموضوعة.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس06:00 GMT
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