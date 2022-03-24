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https://arabic.sputniknews.com/20220324/ماتفيينكو-لا-تستبعد-عقد-لقاء-بين-بوتين-وزيلينسكي-ولكن-بعد-صياغة-اتفاق-بين-البلدين-1060373437.html
ماتفيينكو لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي ولكن بعد صياغة اتفاق بين البلدين
ماتفيينكو لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي ولكن بعد صياغة اتفاق بين البلدين
أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمر ممكن،... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:14+0000
2022-03-24T07:19+0000
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وجاءت تصريحات ماتفيينكو خلال مقابلة مع قناة "سي سي تي في" الصينية حيث ردت على سؤال بشأن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني قائلة: "اللقاء سيكون ممكنا بين الجانبين الروسي والأوكراني عندما يتفق الجانبان على جدول الأعمال ويقومان بتطوير وثيقة مشتركة نهائية".وأضافت ماتفيينكو: "يجب أن يخرج اللقاء بنتيجة عندما تعد للقاء مثل هذا، فإنه ليس مجرد للقاء لمجرد اللقاء والتقاط الصورة وعدم الحديث عن شيء".وأعلن فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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ماتفيينكو لا تستبعد عقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي ولكن بعد صياغة اتفاق بين البلدين

07:14 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 07:19 GMT 24.03.2022)
© The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federationفالنتينا ماتفيينكو
فالنتينا ماتفيينكو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation
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أعلنت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، اليوم الخميس، أن اللقاء بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمر ممكن، لكن بعد تطوير اتفاق مبدئي بين روسيا وأوكرانيا.
وجاءت تصريحات ماتفيينكو خلال مقابلة مع قناة "سي سي تي في" الصينية حيث ردت على سؤال بشأن إمكانية عقد اللقاء بين الرئيسين الروسي والأوكراني قائلة: "اللقاء سيكون ممكنا بين الجانبين الروسي والأوكراني عندما يتفق الجانبان على جدول الأعمال ويقومان بتطوير وثيقة مشتركة نهائية".
وأضافت ماتفيينكو: "يجب أن يخرج اللقاء بنتيجة عندما تعد للقاء مثل هذا، فإنه ليس مجرد للقاء لمجرد اللقاء والتقاط الصورة وعدم الحديث عن شيء".
وأعلن فلاديمير زيلينسكي في وقت سابق، استعداده لبحث "قضايا شبه جزيرة القرم ودونباس" مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
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