https://arabic.sputniknews.com/20220324/مادلين-أولبرايت-أول-وزيرة-خارجية-أمريكية-1060377335.html

مادلين أولبرايت... أول وزيرة خارجية أمريكية

مادلين أولبرايت... أول وزيرة خارجية أمريكية

توفيت أمس الأربعاء مادلين أولبرايت، عن عمر 84 عاماً بسبب مرض السرطان، أول امرأة شغلت منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T11:06+0000

2022-03-24T11:06+0000

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ولدت ماري جانا كوربيلوفا في براغ، عام 1937، وتغير اسمها بعد التعميد إلى مادلين. عانت عائلتها اليهودية من القمع النازي والشيوعي إبان الحرب العالمية الثانية، ففرت أسرتها إلى إنجلترا ومن ثم إلى الولايات المتحدة.وصلت مادلين اللاجئة من تشيكوسلوفاكيا إلى الولايات المتحدة، وهي طفلة بعمر11 عاماً. كانت أولبرات قد تأثرت كثيراً بما حدث لبلادها وعائلتها، ما جعلها تنشط منذ صغرها في الدفاع ضد الفظائع الجماعية التي ارتكبت في أوروبا الشرقية. إلا أن نشاطها السياسي تبلور بشكل واضح بعدما شغلت منصب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وثم أصبحت المرأة الأولى كوزيرة للخارجية الأمريكية.تولت مادلين أولبرايت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني 1997، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2001. وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب. كما شغلت منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، بـ "المنظرة الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999".اقرأ المزيد - ليس فقط قصف الصرب مسجّل في رصيدها، تحت أي عقوبات كانت مادلين أولبرايت؟عُرفت أولبرايت بجولاتها التحريكية من أجل مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكنها غالباً ما كانت تعبر عن تشاؤمها من مستقبل التسوية وعملية السلام.واشتهرت أولبرايت بقولها إن "موت نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الغربية ثمن مناسب لإضعاف نظام صدام حسين"، لكنها اعتذرت لاحقًا عن هذه الكلمات.شاهد أيضا - رئيس وزراء قطر الأسبق: قلت لمادلين أولبرايت "وزنك زائد" فغضبت مني... فيديو

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