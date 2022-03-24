مادلين أولبرايت... أول وزيرة خارجية أمريكية
توفيت أمس الأربعاء مادلين أولبرايت، عن عمر 84 عاماً بسبب مرض السرطان، أول امرأة شغلت منصب وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
© AFP 2022 / Brendan Smialowskiوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تصل إلى حفل تكريم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في البنتاغون، 2016
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© AFP 2022 / Brendan Smialowski
وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تصل إلى حفل تكريم وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر في البنتاغون، 2016
© AP Photo / The White Houseالرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يلتقي مع مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في البوسنة، 17 تموز 1995 (وزير الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت يسار الصورة)
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© AP Photo / The White House
الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون يلتقي مع مستشاري الأمن القومي في البيت الأبيض لمناقشة الوضع في البوسنة، 17 تموز 1995 (وزير الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت يسار الصورة)
© AFP 2022 / Bob Strongالسفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك وارن كريستوفر، 1995
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© AFP 2022 / Bob Strong
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت خلال الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الأمم المتحدة ووزير الخارجية الأمريكي آنذاك وارن كريستوفر، 1995
© Sputnik . Vladimir Rodionov / الذهاب إلى بنك الصورسفير الولايات المتحدة لدى روسيا جيمس كولينز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون قبل بدء المحادثات، 2000
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© Sputnik . Vladimir Rodionov/
سفير الولايات المتحدة لدى روسيا جيمس كولينز، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، والرئيس الأمريكي بيل كلينتون قبل بدء المحادثات، 2000
© AFP 2022 / Stephen Jaffeوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايتتلقي كرة البيسبول في الافتتاح الاحتفالي الأول قبل بدء مباراة بين بالتيمور أوريولز وكانساس سيتي راولز، 1997
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© AFP 2022 / Stephen Jaffe
وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايتتلقي كرة البيسبول في الافتتاح الاحتفالي الأول قبل بدء مباراة بين بالتيمور أوريولز وكانساس سيتي راولز، 1997
© Sputnik . Sergey Guneev / الذهاب إلى بنك الصوروزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في ساحة الكاتدرائية في الكرملين بموسكو، 1997
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© Sputnik . Sergey Guneev/
وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت في ساحة الكاتدرائية في الكرملين بموسكو، 1997
© REUTERS / HL / CCوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تمد يديها إلى وزيري خارجية كوريا الجنوبية لي جونغ-بين (يسار)والياباني يوهي كونو، 2000
وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تمد يديها إلى وزيري خارجية كوريا الجنوبية لي جونغ-بين (يسار)والياباني يوهي كونو، 2000
© AP Photo / Armando Francaوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تستمتع بأشعة الشمس خلال صورة جماعية لوزراء خارجية الناتو في البرتغال، 29 مايو 1997
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© AP Photo / Armando Franca
وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تستمتع بأشعة الشمس خلال صورة جماعية لوزراء خارجية الناتو في البرتغال، 29 مايو 1997
© AP Photo / Mark Lennihanسفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت تستمع إلى خطاب الرئيس اللبناني إلياس الهراوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 23 أبريل 1996. حيث دعا الهراوي، في كلمة مؤثرة أمام الجمعية العامة، المجتمع الدولي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده باعتبارها "اختبارا لضمير عصرنا".
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© AP Photo / Mark Lennihan
سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة مادلين أولبرايت تستمع إلى خطاب الرئيس اللبناني إلياس الهراوي في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، 23 أبريل 1996. حيث دعا الهراوي، في كلمة مؤثرة أمام الجمعية العامة، المجتمع الدولي إلى وقف الهجمات الإسرائيلية على بلاده باعتبارها "اختبارا لضمير عصرنا".
© AP Photo / Joe Marquetteرئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات يحيي وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، قبل بدء خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 29 يناير 2000.
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© AP Photo / Joe Marquette
رئيس السلطة الفلسطينية الراحل ياسر عرفات يحيي وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت، قبل بدء خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، 29 يناير 2000.
© REUTERS / Jonathan Ernstوزير الخارجية الأمريكي جون كيري (يمين) يضحك مع وزيري الخارجية السابقتين هيلاري كلينتون (يسار) ومادلين أولبرايت (وسط) بعد افتتاح احتفالي لمتحف مركز الدبلوماسية الأمريكية في وزارة الخارجية بواشنطن في 3 سبتمبر 2014.
وزير الخارجية الأمريكي جون كيري (يمين) يضحك مع وزيري الخارجية السابقتين هيلاري كلينتون (يسار) ومادلين أولبرايت (وسط) بعد افتتاح احتفالي لمتحف مركز الدبلوماسية الأمريكية في وزارة الخارجية بواشنطن في 3 سبتمبر 2014.
© AFP 2022 / Jorge Uzonوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تحمل طفل محارب غواتيمالي سابق في معسكر تولولش، على بعد 180 كيلومترا شمال مدينة غواتيمالا في مقاطعة كيش. 4 مايو 1997 وقال وزير الخارجية الغواتيمالي إدواردو شتاين إن "زيارة أولبرايت علامة إيجابية من الولايات المتحدة حيث تمتثل الحكومة الغواتيمالية والمقاتلون لاتفاقية السلام الخاصة بهم".
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© AFP 2022 / Jorge Uzon
وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تحمل طفل محارب غواتيمالي سابق في معسكر تولولش، على بعد 180 كيلومترا شمال مدينة غواتيمالا في مقاطعة كيش. 4 مايو 1997 وقال وزير الخارجية الغواتيمالي إدواردو شتاين إن "زيارة أولبرايت علامة إيجابية من الولايات المتحدة حيث تمتثل الحكومة الغواتيمالية والمقاتلون لاتفاقية السلام الخاصة بهم".
© AFP 2022 / Don Emmertوزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تطفئ الشموع في يوم عيد ميلادها في نيويورك. تم تقديم الكعكة لها خلال حفل عشاء أقامه معهد دراسات الشرق والغرب. احتفلت أولبرايت بعيد ميلادها الستين، 15 مايو
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© AFP 2022 / Don Emmert
وزيرة الخارجية الأمريكية مادلين أولبرايت تطفئ الشموع في يوم عيد ميلادها في نيويورك. تم تقديم الكعكة لها خلال حفل عشاء أقامه معهد دراسات الشرق والغرب. احتفلت أولبرايت بعيد ميلادها الستين، 15 مايو
© AP Photo / Chien-min Chungالزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل يشرب نخبا مع وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت خلال مأدبة عشاء في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 24 أكتوبر 2000،
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© AP Photo / Chien-min Chung
الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ إيل يشرب نخبا مع وزيرة الخارجية مادلين أولبرايت خلال مأدبة عشاء في بيونغ يانغ، كوريا الشمالية 24 أكتوبر 2000،
© REUTERS / Chris Wattie
صورة من الملف الأرشيفي: وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تخرج من المنصة بعد إلقاء كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2008 في دنفر، كولورادو، 27 أغسطس 2008. من المتوقع أن يقبل السناتور الأمريكي باراك أوباما، المرشح من الحزب الديمقراطي للرئاسة في لقاء الحزب في 28 أغسطس من العام نفسه.
صورة من الملف الأرشيفي: وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت تخرج من المنصة بعد إلقاء كلمة في المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي لعام 2008 في دنفر، كولورادو، 27 أغسطس 2008. من المتوقع أن يقبل السناتور الأمريكي باراك أوباما، المرشح من الحزب الديمقراطي للرئاسة في لقاء الحزب في 28 أغسطس من العام نفسه.
ولدت ماري جانا كوربيلوفا في براغ، عام 1937، وتغير اسمها بعد التعميد إلى مادلين. عانت عائلتها اليهودية من القمع النازي والشيوعي إبان الحرب العالمية الثانية، ففرت أسرتها إلى إنجلترا ومن ثم إلى الولايات المتحدة.
وصلت مادلين اللاجئة من تشيكوسلوفاكيا إلى الولايات المتحدة، وهي طفلة بعمر11 عاماً. كانت أولبرات قد تأثرت كثيراً بما حدث لبلادها وعائلتها، ما جعلها تنشط منذ صغرها في الدفاع ضد الفظائع الجماعية التي ارتكبت في أوروبا الشرقية. إلا أن نشاطها السياسي تبلور بشكل واضح بعدما شغلت منصب المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة، وثم أصبحت المرأة الأولى كوزيرة للخارجية الأمريكية.
تولت مادلين أولبرايت منصب وزيرة خارجية الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير/ كانون الثاني 1997، واستمرت في هذا المنصب حتى عام 2001. وكانت أول امرأة تتولى هذا المنصب. كما شغلت منصب المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة.
وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، مادلين أولبرايت، بـ "المنظرة الأولى لتفجيرات بلغراد عام 1999".
عُرفت أولبرايت بجولاتها التحريكية من أجل مفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، لكنها غالباً ما كانت تعبر عن تشاؤمها من مستقبل التسوية وعملية السلام.
واشتهرت أولبرايت بقولها إن "موت نصف مليون طفل عراقي نتيجة العقوبات الغربية ثمن مناسب لإضعاف نظام صدام حسين"، لكنها اعتذرت لاحقًا عن هذه الكلمات.