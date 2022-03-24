https://arabic.sputniknews.com/20220324/ماكرون-للشركات-الفرنسية-حرية-تقرير-مصيرها-بشأن-العمل-في-روسيا-1060427393.html

ماكرون: للشركات الفرنسية حرية تقرير مصيرها بشأن العمل في روسيا

ماكرون: للشركات الفرنسية حرية تقرير مصيرها بشأن العمل في روسيا

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن على الشركات الفرنسية أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد مواصلة العمل في روسيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T20:04+0000

2022-03-24T20:04+0000

2022-03-24T20:04+0000

اقتصاد

أخبار فرنسا

روسيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/08/1058209819_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_aa2e98b13b2760e93abaa10c009299de.jpg

موسكو- سبوتنيك. وعلق ماكرون خلال مؤتمر صحفي في بروكسل: "هناك ضغوط ومخاطر تتعلق بالسمعة للشركات (الفرنسية) التي تعمل في روسيا، وموقفي هنا هو ترك الخيار للشركات نفسها".ومع ذلك، أشار ماكرون إلى أن الاتحاد الأوروبي سيواصل "الضغط على روسيا من أجل زيادة عزلتها الاقتصادية في محاولة لضمان وقف إطلاق النار في أوكرانيا".وأضاف ماكرون: "العزلة الاقتصادية لروسيا تتزايد، وسيزداد ضغطنا حتى نتمكن من تحقيق وقف إطلاق النار والسلام (في أوكرانيا) بأي وسيلة".يوم الأربعاء، دعا رأس النظام الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في حديثه إلى البرلمان الفرنسي عبر الفيديو، الشركات الفرنسية إلى مغادرة روسيا وبالتالي التوقف عن "رعاية العملية العسكرية في أوكرانيا" على حد قوله.فيما قال جيفروي رو دي بيزيو، رئيس حركة الشركات الفرنسية في 15 مارس/ آذار، إن الشركات الفرنسية بما في ذلك "أوشان" و"دانون"، ستواصل العمل في روسيا، حيث لم توصي الحكومة الفرنسية بمغادرة البلاد.في الوقت نفسه، قررت شركة صناعة السيارات الفرنسية "رينو" تعليق جميع العمليات في روسيا يوم الأربعاء. تمتلك الحكومة الفرنسية أكبر حصة في الشركة.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/ملياردير-أمريكي-يحرض-كييف-على-مهاجمة-الأراضي-الروسية-كما-فعلت-بلاده-مع-اليابان-1060421145.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

اقتصاد, أخبار فرنسا , روسيا