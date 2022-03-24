https://arabic.sputniknews.com/20220324/متحدث-الحكومة-المغربية-يدعو-الله-في-مؤتمر-صحفي-أن-تهبط-أسعار-النفط-كيف-تفاعل-المواطنون-1060420642.html

متحدث الحكومة المغربية يدعو الله في مؤتمر صحفي أن تهبط أسعار النفط.. كيف تفاعل المواطنون

متحدث الحكومة المغربية يدعو الله في مؤتمر صحفي أن تهبط أسعار النفط.. كيف تفاعل المواطنون

أثار دعاء المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في مؤتمر صحفي، بأن تهبط أسعار النفط، تفاعلا واسعا في المغرب. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T16:54+0000

2022-03-24T16:54+0000

2022-03-24T16:54+0000

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أسعار النفط اليوم

اقتصاد

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وحسب موقع "هسبريس"، جاء ذلك خلال الإفادة الصحفية الأسبوعية، اليوم الخميس، حيث تطرق خلالها بايتاس إلى العديد من المواضيع التي تشغل الرأي العام في المغرب.وردا على سؤال حول تأثير الأزمة الأوكرانية، والدعم المالي المخصص للحفاظ على أسعار النقل، قال بايتاس إن هذا الإجراء اتخذ بناء على الارتفاعات المتتالية في أسعار المحروقات. وأضاف أن الدعم سيتم صرفه ابتداء من الأسبوع الأول من شهر أبريل/نيسان المقبل.وأثار دعاء المسؤول المغربي تفاعلا كبيرا بين المغاربة، وعلق أحد المواطنين، قائلا "هل دور الحكومة هو الدعاء؟ ما هي الإجراءات الحكومية؟ ما هي الخطط القريبة والمتوسطة والبعيدة المدى؟ هل هو الدعاء؟ حتى دعاؤكم لا أظنه سيكون مقبولا أصلا". فيما قال آخر "تطلبون من الله تنزل الشتا. تطلبون من الله تنزل أسعار المحروقات والطماطم، لماذا لا تطلب من الله يزيل الفساد و يعلي الحق والعدل؟". بينما علق مواطن ثالث "اطلبو من الله سبحانه وتعالى أيضا أن اللوبيات تقنع شوية وينقصوا من الجشع".وكانت أسعار النفط الخام قد تراجعت، اليوم الخميس، في الوقت الذي تناقش فيه الولايات المتحدة وحلفاؤها إمكانية سحب المزيد من مخزوناتها النفطية بشكل منسق للمساعدة في تهدئة أسواق الطاقة في أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وبحلول الساعة 14:03 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.99 دولار أو 1.6 بالمئة إلى 119.61 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.10 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 112.82 دولار للبرميل.

https://arabic.sputniknews.com/20220321/موسكو-في-حال-التخلي-عن-النفط-الروسي-سيقفز-سعر-البرميل-الى-300-دولار-1060253542.html

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