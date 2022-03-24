https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلس-التعاون-الخليجي-يكشف-موقفه-من-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-ويوجه-دعوة-إلى-كافة-الأطراف-1060385865.html

مجلس التعاون الخليجي يكشف موقفه من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويوجه دعوة إلى كافة الأطراف

مجلس التعاون الخليجي يكشف موقفه من العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ويوجه دعوة إلى كافة الأطراف

أكدت دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، على "ضرورة العودة إلى الدبلوماسية والاحتكام للحوار والمفاوضات السلمية بين أطراف الأزمة الروسية الأوكرانية". 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T11:29+0000

2022-03-24T11:29+0000

2022-03-24T11:29+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

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وشددت الدول الخليجية، خلال الجلسة الخاصة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا، والتي ألقاها القائم بالأعمال بالنيابة في وفد السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة المستشار محمد بن عبدالعزيز العتيق، على "ضرورة الالتزام بما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة بعدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية- واس.وقال العتيق، إن "دول مجلس التعاون الخليجي تتابع ببالغ القلق والأسف ما آلت إليه تداعيات الأوضاع في جمهورية أوكرانيا لا سيما الإنسانية منها، في ظل تزايد أعداد اللاجئين والنازحين وتفاقم الخسائر البشرية والمادية".وجدد التأكيد على أن "دول مجلس التعاون تربطها علاقات ودية مع كافة الأطراف، وتقدر وتشجع الجهود المبذولة من قبل جميع الأطراف الفاعلة لتجنيب المدنيين المزيد من المعاناة"، مشيراً إلى أنه في هذا الصدد تشيد دول المجلس بالجهود المبذولة من قبل الدول التي استضافت الفارين من مناطق النزاع دون تمييز.ودعا باسم دول مجلس التعاون الخليجي، كافة الأطراف للالتزام بتعهداتهم وفقاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية المدنيين والامتناع عن استهداف أو تدمير أي منشآت حيوية، إلى جانب التأكيد على الالتزام بذلك أثناء التعامل مع الأسرى والجرحى والمرضى وإعادة رفاة القتلى والبحث عن المفقودين وإبلاغ ذويهم عن مصيرهم وفقاً للالتزامات الدولية بهذا الشأن وتيسير الوصول الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية لكافة المحتاجين واحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والإنساني.وأعرب المستشار محمد العتيق، في ختام كلمته، عن "أمل دول المجلس في أن تكون هذه المبادرة خطوة في طريق الوصول إلى حل سلمي ومستدام للأزمة".وبدأت روسيا في الساعات الأولى من صباح الخميس 24 فبراير/شباط الجاري، عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (ناتو)، باءت بالفشل.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، إلى سوء المعاملة والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.

https://arabic.sputniknews.com/20220301/السعودية-تعلق-على-التصعيد-في-أوكرانيا-1059321244.html

https://arabic.sputniknews.com/20220304/لافروف-ونظيره-السعودي-يبحثان-الأوضاع-في-أوكرانيا-في-ضوء-العملية-العسكرية-هناك---1059453097.html

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