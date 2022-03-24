https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلس-النواب-في-صنعاء-يصورون-الرياض-وكأنها-حمامة-سلام-واليمن-ليس-مع-الاستسلام-الذي-تريده-السعودية-1060373537.html

مجلس النواب في صنعاء: يصورون الرياض وكأنها حمامة سلام واليمن ليس مع الاستسلام الذي تريده السعودية

مجلس النواب في صنعاء: يصورون الرياض وكأنها حمامة سلام واليمن ليس مع الاستسلام الذي تريده السعودية

وجه مجلس النواب في صنعاء التابع لجماعة "أنصار الله"، رسالة إلى عدد من رؤساء وأعضاء برلمانات العالم، بشأن دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لإجراء مشاورات يمنية في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T07:18+0000

2022-03-24T07:18+0000

2022-03-24T07:18+0000

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وقال رئيس مجلس النواب في صنعاء، يحيى الراعي، في رسالة نقلتها وكالة الأنباء اليمنية- سبأ، "يصورون الرياض وكأنها حمامة سلام وليس دولة تقتل الشعب اليمني على مدى سنوات مضت أهلكت فيها الحرث والنسل وتمنع وصول سفن المشتقات النفطية والغذاء والدواء".وأكد أن "اليمن مع السلام لا مع الاستسلام الذي تريده السعودية وأدواتها"، مشيرا أن الرياض "تقتل أبناء الشعب اليمني برعاية أمريكية بطائراتها وصواريخها وكافة الأسلحة المحرمة دوليا".وحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات والمنظمات التابعة لهما مسؤولية الجرائم التي تحدث في اليمن، وآخرها، ما يتعرض له الشعب اليمني من حصار وعزلة دولية، محذراً من تفاقم الكارثة الإنسانية بتوقف الخدمات الضرورية وتوسع وانتشار الأمراض والمجاعة.وعبر الراعي، عن "إدانته واستنكاره الشديدين للتحيز السافر للمؤسسات الدولية لصالح دول تحالف العدوان السعودي الإماراتي على اليمن"، مؤكدا أنها أظهرت مدى تناقضها واختلال موازينها من خلال سياسة الكيل بمكيالين.والخميس الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، نايف الحجرف، استضافة مشاورات بين كافة الأطراف اليمنية خلال الفترة من 29 مارس/ آذار إلى 7 أبريل/ نيسان المقبل، للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار يمهد لاستئناف المفاوضات السياسية وتحقيق سلام شامل في اليمن.وأكد الحجرف أن "حل الأزمة بيد اليمنيين أنفسهم"، موضحاً أن: "المشاورات اليمنية - اليمنية تهدف إلى حث كافة الأطراف اليمنية دون استثناء على القبول بوقف شامل لإطلاق النار والدخول في مشاورات سلام تحت رعاية الأمم المتحدة وبدعم خليجي".وقال عضو المجلس السياسي الأعلى المشكل من جماعة "أنصار الله" في صنعاء، محمد علي الحوثي، "تُعقد المشاورات كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول وذلك للتعرف على ما يريده كل طرف ولا تُعقد بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة".وأضاف أن "الحل قريب جدا - وقد أعلنا مقدماته مرارا - [في إشارة إلى معالجة الملف الإنساني] لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان [دول التحالف العربي] الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه للسلام".واتهم الحوثي في تغريدة أخرى، التحالف بمنع دخول المشتقات النفطية إلى مناطق سيطرة "أنصار الله" والتسبب في أزمة وقود. وقال "لدول العدوان قليل من الحياء، قبل أن تنهوا الحرب أنهوا أزمة المشتقات التي تمعنوا في إيذاء الشعب اليمني بمنعها وهي بأمواله لا منة لكم فيها".ويشهد اليمن منذ نحو 7 أعوام معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، والجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد أواخر 2014.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 % منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

https://arabic.sputniknews.com/20220319/أنصار-الله-اليمنية-مشاورات-الرياض-عنوانها-سلام-وباطنها-عدوان-أكثر-وحصار-أشد-1060110806.html

https://arabic.sputniknews.com/20220319/التحالف-العربي-يعتبر-هجمات-الحوثي-الأخيرة-ضد-السعودية-رفضا-للدعوة-الخليجية-للحوار-1060117430.html

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