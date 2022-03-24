https://arabic.sputniknews.com/20220324/محكمة-أمريكية-تبرئ-طيارا-سابقا-في-قضية-احتيال-مرتبطة-بطائرات-بوينغ-737-ماكس-1060370571.html
محكمة أمريكية تبرئ طيارا سابقا في قضية احتيال مرتبطة بطائرات بوينغ 737 ماكس
محكمة أمريكية تبرئ طيارا سابقا في قضية احتيال مرتبطة بطائرات بوينغ 737 ماكس
خلصت لجنة محلفين في تكساس، يوم الأربعاء، إلى أن كبير الطيارين الفنيين السابق في شركة بوينغ غير مذنب في قضية خداع جهات تنظيمية اتحادية مسؤولة عن تقييم الطراز... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T02:11+0000
2022-03-24T02:11+0000
2022-03-24T02:11+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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وتحطمت طائرتان من هذا الطراز في حادثين أوديا بحياة 346 شخصا.ووجه الاتهام إلى مارك فوركنر الطيار السابق في بوينغ في أكتوبر/تشرين الأول بتضليل الجهات التنظيمية الأمريكية فيما يتعلق بنظام مهم للتحكم في الطيران والاحتيال على شركات طيران تتخذ من الولايات المتحدة مقرا ومن عملاء بوينغ للحصول على عشرات الملايين لصالح الشركة، وذلك بحجب معلومات بينما كانوا يتخذون قرارات شراء.واتهمت الحكومة فوركنر بخداع إدارة الطيران الاتحادية خلال تقييمها لطائرات بوينج 737 ماكس التي حصلت على رخصة الإدارة في 2017.وقال جوشوا ستوف المتحدث باسم وزارة العدل "على الرغم من خيبة أملنا لما أسفرت عنه المحاكمة فإننا نحترم حكم لجنة المحلفين".وكلف تحطم الطائرتين بوينج أكثر من 20 مليار دولار وأدى إلى منع طائرات بوينج 737 ماكس من التحليق لمدة عشرين شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني 2020.وفي 2021 اتهمت بوينغ بالتآمر للاحتيال في هذه القضية ووافقت على دفع 2.5 مليار دولار في اتفاق لتجنب المقاضاة.وفوركنر هو الشخص الوحيد الذي وجهت له تهم جنائية حتى الآن في قضية طائرات 737 ماكس.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/تحطم-طائرة-بوينغ-737-تابعة-لخطوط-شرق-الصين-الجوية-وعلى-متنها-133-راكبا--1060157721.html
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الولايات المتحدة الأمريكية
محكمة أمريكية تبرئ طيارا سابقا في قضية احتيال مرتبطة بطائرات بوينغ 737 ماكس
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خلصت لجنة محلفين في تكساس، يوم الأربعاء، إلى أن كبير الطيارين الفنيين السابق في شركة بوينغ غير مذنب في قضية خداع جهات تنظيمية اتحادية مسؤولة عن تقييم الطراز 737 ماكس.
وتحطمت طائرتان من هذا الطراز في حادثين أوديا بحياة 346 شخصا.
ووجه الاتهام إلى مارك فوركنر الطيار السابق في بوينغ في أكتوبر/تشرين الأول بتضليل الجهات التنظيمية الأمريكية
فيما يتعلق بنظام مهم للتحكم في الطيران والاحتيال على شركات طيران تتخذ من الولايات المتحدة مقرا ومن عملاء بوينغ للحصول على عشرات الملايين لصالح الشركة، وذلك بحجب معلومات بينما كانوا يتخذون قرارات شراء.
واتهمت الحكومة فوركنر بخداع إدارة الطيران الاتحادية
خلال تقييمها لطائرات بوينج 737 ماكس التي حصلت على رخصة الإدارة في 2017.
وأصر فوركنر، الذي كان يواجه السجن لمدة تصل إلى عشرين عاما لكل تهمة من الأربع الموجهة له، على برائته واتهم ممثلي الادعاء باستخدامه ككبش فداء. وبدأت محاكمته القصيرة في تكساس يوم الجمعة.
وقال جوشوا ستوف المتحدث باسم وزارة العدل "على الرغم من خيبة أملنا لما أسفرت عنه المحاكمة فإننا نحترم حكم لجنة المحلفين".
وكلف تحطم الطائرتين بوينج أكثر من 20 مليار دولار وأدى إلى منع طائرات بوينج 737 ماكس من التحليق لمدة عشرين شهرا حتى نوفمبر تشرين الثاني 2020.
وفي 2021 اتهمت بوينغ بالتآمر للاحتيال في هذه القضية ووافقت على دفع 2.5 مليار دولار في اتفاق لتجنب المقاضاة.
وفوركنر هو الشخص الوحيد الذي وجهت له تهم جنائية حتى الآن في قضية طائرات 737 ماكس.