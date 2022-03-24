https://arabic.sputniknews.com/20220324/محكمة-عسكرية-توجه-اتهامات-لجعجع-بالتورط-في-اشتباكات-بيروت-1060420309.html
محكمة عسكرية توجه اتهامات لجعجع بالتورط في اشتباكات بيروت
محكمة عسكرية توجه اتهامات لجعجع بالتورط في اشتباكات بيروت
أعلن مصدر قضائي اليوم الخميس أن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهاما لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها بيروت في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T16:24+0000
2022-03-24T16:24+0000
2022-03-24T16:24+0000
أخبار لبنان
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101711/59/1017115917_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_474a50c965174f932831657c81cc6519.jpg
ونقلت "وريترز" عن مسؤول في الحزب أن الاتهام الموجه للسياسي المسيحي البارز "مسيس"، وأن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضا منذ البداية.ولقي 7 أشخاص من مؤيدي جماعة حزب الله وحركة أمل، مصرعهم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بالقرب من منطقة وقعت فيها اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.يذكر أن سمير جعجع معارض قوي لجماعة حزب الله وينفي اتهامات وجهتها له الجماعة من قبل بأن حزبه هو المسؤول عن مقتل من سقطوا في هذه المواجهات.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/قاض-لبناني-يأمر-باستمرار-احتجاز-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-1060397340.html
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101711/59/1017115917_191:0:2048:1393_1920x0_80_0_0_5e485a38e36397bd3ac59e644c09072a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار لبنان
محكمة عسكرية توجه اتهامات لجعجع بالتورط في اشتباكات بيروت
تابعنا عبر
أعلن مصدر قضائي اليوم الخميس أن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهاما لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها بيروت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت "وريترز" عن مسؤول في الحزب أن الاتهام الموجه للسياسي المسيحي البارز
"مسيس"، وأن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضا منذ البداية.
ولقي 7 أشخاص من مؤيدي جماعة حزب الله وحركة أمل، مصرعهم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بالقرب من منطقة وقعت فيها اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
يذكر أن سمير جعجع معارض قوي لجماعة حزب الله وينفي اتهامات وجهتها له الجماعة من قبل بأن حزبه هو المسؤول عن مقتل من سقطوا في هذه المواجهات.