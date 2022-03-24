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محكمة عسكرية توجه اتهامات لجعجع بالتورط في اشتباكات بيروت
محكمة عسكرية توجه اتهامات لجعجع بالتورط في اشتباكات بيروت
أعلن مصدر قضائي اليوم الخميس أن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهاما لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها بيروت في... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T16:24+0000
2022-03-24T16:24+0000
أخبار لبنان
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ونقلت "وريترز" عن مسؤول في الحزب أن الاتهام الموجه للسياسي المسيحي البارز "مسيس"، وأن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضا منذ البداية.ولقي 7 أشخاص من مؤيدي جماعة حزب الله وحركة أمل، مصرعهم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بالقرب من منطقة وقعت فيها اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.يذكر أن سمير جعجع معارض قوي لجماعة حزب الله وينفي اتهامات وجهتها له الجماعة من قبل بأن حزبه هو المسؤول عن مقتل من سقطوا في هذه المواجهات.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/قاض-لبناني-يأمر-باستمرار-احتجاز-شقيق-حاكم-مصرف-لبنان-المركزي-1060397340.html
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أخبار لبنان

محكمة عسكرية توجه اتهامات لجعجع بالتورط في اشتباكات بيروت

16:24 GMT 24.03.2022
© AFP 2022سمير جعجع
سمير جعجع - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022
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أعلن مصدر قضائي اليوم الخميس أن محكمة عسكرية لبنانية وجهت اتهاما لزعيم حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على خلفية الاشتباكات الدموية التي شهدتها بيروت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت "وريترز" عن مسؤول في الحزب أن الاتهام الموجه للسياسي المسيحي البارز "مسيس"، وأن التحقيق في أحداث العنف مسيس أيضا منذ البداية.
مصرف لبنان المركزي في بيروت - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
قاض لبناني يأمر باستمرار احتجاز شقيق حاكم مصرف لبنان المركزي
14:00 GMT
ولقي 7 أشخاص من مؤيدي جماعة حزب الله وحركة أمل، مصرعهم في 14 أكتوبر/ تشرين الأول بالقرب من منطقة وقعت فيها اشتباكات من قبل أثناء الحرب الأهلية اللبنانية التي دارت بين عامي 1975 و1990.
يذكر أن سمير جعجع معارض قوي لجماعة حزب الله وينفي اتهامات وجهتها له الجماعة من قبل بأن حزبه هو المسؤول عن مقتل من سقطوا في هذه المواجهات.
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