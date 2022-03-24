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https://arabic.sputniknews.com/20220324/مسؤولة-أمريكية-بلينكين-سيناقش-خلال-زيارته-إلى-تل-أبيب-دور-إسرائيل-كوسيط-بين-روسيا-وأوكرانيا-1060426446.html
مسؤولة أمريكية: بلينكين سيناقش خلال زيارته إلى تل أبيب دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا
مسؤولة أمريكية: بلينكين سيناقش خلال زيارته إلى تل أبيب دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا
قالت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيناقش دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا،... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T19:19+0000
2022-03-24T19:20+0000
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وحذرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، يائيل لمبرت، في حديثها للصحفيين، من أن "الصراع الروسي في أوكرانيا سيستمر فقط في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع أسعار القمح"، وفقا لوكالة "رويترز".ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".وذكر البيان أن "زيارة بلينكين ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.. وسيلتقي بلينكين بعد ذلك بوزير الخارجية ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر".
https://arabic.sputniknews.com/20220324/بلينكين-يبدأ-زيارة-السبت-إلى-إسرائيل-والمغرب-والجزائر-لمناقشة-قضايا-إقليمية-ودولية-1060419310.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, العالم, روسيا, أخبار أوكرانيا

مسؤولة أمريكية: بلينكين سيناقش خلال زيارته إلى تل أبيب دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا

19:19 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 19:20 GMT 24.03.2022)
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФلقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكين في ستوكهولم، السويد 2 ديسمبر 2021
© Sputnik . Пресс-служба МИД РФ
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قالت كبيرة الدبلوماسيين الأمريكيين لشؤون الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، سيناقش دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا، وذلك خلال زيارته في نهاية الأسبوع.
وحذرت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط، يائيل لمبرت، في حديثها للصحفيين، من أن "الصراع الروسي في أوكرانيا سيستمر فقط في زيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع أسعار القمح"، وفقا لوكالة "رويترز".
ويتوجه وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، إلى إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر، في الفترة ما بين 26 - 30 أذار/ مارس الجاري، لمناقشة قضايا إقليمية ودولية.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
بلينكين يبدأ زيارة السبت إلى إسرائيل والمغرب والجزائر لمناقشة قضايا إقليمية ودولية
16:06 GMT
وقال بيان صدر عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الخميس إن "وزير الخارجية سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر في الفترة من 26 إلى 30 أذار/ مارس للتشاور مع الشركاء بشأن مجموعة من الأولويات الإقليمية والعالمية، بما في ذلك الحرب الروسية على أوكرانيا، وأنشطة إيران المزعزعة للاستقرار".

وأضاف برايس أن "اتفاقيات أبراهام واتفاقيات التطبيع مع إسرائيل والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على إمكانية حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من بين مواضيع النقاش".

وذكر البيان أن "زيارة بلينكين ستبدأ في إسرائيل لعقد اجتماعات مع كبار المسؤولين بما في ذلك نظيره يائير لابيد، ورئيس الوزراء نفتالي بينيت.. وسيلتقي بلينكين بعد ذلك بوزير الخارجية ناصر بوريطة في المغرب، ويلتقي أخيرا بالرئيس عبد المجيد تبون في الجزائر".
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