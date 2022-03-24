https://arabic.sputniknews.com/20220324/مسؤول-أمريكي-الناتو-مستعد-لكافة-السيناريوهات-بما-فيها-التهديد-النووي-1060414157.html
مسؤول أمريكي: الناتو مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها التهديد النووي
مسؤول أمريكي: الناتو مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها التهديد النووي
أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن بلاده وحلفاءها ناقشوا خلال اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T14:48+0000
2022-03-24T14:48+0000
2022-03-24T14:48+0000
الناتو
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ونقل موقع "الشرق" عن المسؤول الأمريكي أن الحلف على استعداد "لكافة السيناريوهات، بما في ذلك التهديد النووي".وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن حلف الناتو يستعد أيضا لتفعيل قوات خاصة من أجل التعامل مع هذه الأوضاع والمواقف.وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تواصل استعداداتها للرد والدفاع في حال وقوع هجوم كيماوي أو نووي.وذكر في إيجاز صحافي عبر الهاتف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تطرق لما فرضته بلاده حتى الآن من عقوبات على روسيا وعن المساعدات لأوكرانيا.وأوضح أن بايدن قدم رسالة دعم لحلف الناتو وللبند الخامس من ميثاقه مشيدا بقيام بعض الدول برفع ميزانيتها الدفاعية في الحلف.وأكد المسؤول الأمريكي على أن حلف الناتو يريد من الصين أن تتحمل مسؤولياتها في إطار الحرب في أوكرانيا، من خلال إدانة الغزو.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/البيت-الأبيض-أمريكا-تعتزم-قبول-ما-يصل-إلى-100-ألف-لاجئ-بسبب-الوضع-في-أوكرانيا-1060413221.html
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الناتو
مسؤول أمريكي: الناتو مستعد لكافة السيناريوهات بما فيها التهديد النووي
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أعلن مسؤول أمريكي، اليوم الخميس، أن بلاده وحلفاءها ناقشوا خلال اجتماع قادة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، إمداد أوكرانيا بصواريخ مضادة للسفن.
ونقل موقع "الشرق"
عن المسؤول الأمريكي أن الحلف على استعداد "لكافة السيناريوهات، بما في ذلك التهديد النووي".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته أن حلف الناتو
يستعد أيضا لتفعيل قوات خاصة من أجل التعامل مع هذه الأوضاع والمواقف.
وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن بلاده تواصل استعداداتها للرد والدفاع في حال وقوع هجوم كيماوي أو نووي.
وذكر في إيجاز صحافي عبر الهاتف أن الرئيس الأمريكي جو بايدن تطرق لما فرضته بلاده حتى الآن من عقوبات على روسيا وعن المساعدات لأوكرانيا.
وأوضح أن بايدن قدم رسالة دعم لحلف الناتو وللبند الخامس من ميثاقه مشيدا بقيام بعض الدول برفع ميزانيتها الدفاعية في الحلف.
وأكد المسؤول الأمريكي على أن حلف الناتو يريد من الصين أن تتحمل مسؤولياتها في إطار الحرب في أوكرانيا، من خلال إدانة الغزو.