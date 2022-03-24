https://arabic.sputniknews.com/20220324/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-سابق-نتنياهو-وباراك-اعتزما-فعلا-مهاجمة-إيران-1060417086.html

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو وباراك اعتزما فعلا مهاجمة إيران

مسؤول عسكري إسرائيلي سابق: نتنياهو وباراك اعتزما فعلا مهاجمة إيران

أكد مسؤول عسكري إسرائيلي سابق، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء السابق، وسلفه باراك أوباما، اعتزما مهاجمة إيران في العام 2012. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T15:37+0000

2022-03-24T15:37+0000

2022-03-24T15:37+0000

أخبار العالم الآن

إيران

إسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102582/83/1025828374_0:78:1500:922_1920x0_80_0_0_a0d718970881f451fd13bb42a66ce0cd.jpg

وأجرت صحيفة هاآرتس العبرية، اليوم الخميس، لقاء مع زوهار فيلتي، رئيس قسم الشؤون السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية، أكد من خلاله أن باراك ونتنياهو اعتزما، فعليا، شن هجوم عسكري على المنشآت النووية الإيرانية.وقَّص فيلتي في المقابلة اللحظة التاريخية الأخطر في حياته العسكرية كلها، وهي رؤيته كل من نتنياهو وباراك، في العام 2012، وأن كل الجالسين في غرفته، آنذاك، نظروا إلى بعضهم البعض بدهشة.وأوضح المسؤول العسكري الإسرائيلي السابق، والذي ترك منصبه، هذا الأسبوع فقط، أنه في صيف 2012، عزما باراك ونتنياهو توجيه ضربة عسكرية لإيران، وأمرا الجيش الإسرائيلي بالاستعداد خلال 16 يوما فقط، وبأن سلاح الجو الإسرائيلي رفع درجة الاستعداد القصوى بين صفوفه.وفي السياق نفسه، أكد الجنرال زهار فيلتي، رجل "الظل" في جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الخارجية "الموساد" كما وصفته الصحيفة، قد أكد أنه لو طلب منه طرح سؤال على أحد قادة وزعماء بلاده، لكان طلب عقد جلسة مع إسحاق رابين، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، ليناشده الخروج من لبنان بأسرع وقت.وأوضح أن إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق كان محقا في خروج الجيش الإسرائيلي من الجنوب اللبناني في العام 2000، وربما قبل ذلك بفترة زمنية أطول، مشيرا إلى أنه كضابط خدم في لبنان لم يكن يعارض القيادة السياسية، آنذاك، أو ضد قرار البقاء فيها، ولكنه لو امتلك القرار لخرج من الجنوب اللبناني مبكرا عن العام 2000.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/مسؤول-عسكري-إسرائيلي-سابق-متساءلا-لماذا-انتظرنا-15-عاما-حتى-نخرج-من-لبنان-1060387388.html

إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, إيران, إسرائيل