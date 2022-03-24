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https://arabic.sputniknews.com/20220324/مقاتلتان-جديدتان-من-الجيل-الخامس-تنضمان-إلى-القوات-الجوية-الروسية-1060371125.html
مقاتلتان جديدتان من الجيل الخامس تنضمان إلى القوات الجوية الروسية
مقاتلتان جديدتان من الجيل الخامس تنضمان إلى القوات الجوية الروسية
حصلت القوات الجوية الروسية أخيرا على طائرتين أخريين من طراز "سو-57". 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T04:29+0000
2022-03-24T04:29+0000
رصد عسكري
روسيا
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وأخبر مصدر مطلع "سبوتنيك" بأن القوات الجوية الروسية تسلمت طائرتين جديدتين من طراز "سو-57" في وقت سابق من العام الحالي 2022. ووصلت إحداهما من مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي إلى مركز تدريب الطيران في مدينة أختوبينسك بينما طارت الأخرى إلى مدينة ليبيتسك.وأضاف أن الطائرتين الجديدتين ستُستخدمان خلال تدريبات الطيارين. وكانت الطائرة الأولى من طراز "سو-57" قد وصلت إلى مركز التدريب التابع للقوات الجوية الروسية في مدينة أختوبينسك في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس من المقاتلات. وتقدر مقاتلة "سو-57" على التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. وتفوق سرعتها سرعة الصوت. وليس في مقدور الرادار أن يرصدها بسبب قدرتها على التخفي.
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رصد عسكري, روسيا

مقاتلتان جديدتان من الجيل الخامس تنضمان إلى القوات الجوية الروسية

04:29 GMT 24.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh / الذهاب إلى بنك الصورالمقاتلة القاذفة "سو-34" تقوم باستعراضات جوية
المقاتلة القاذفة سو-34 تقوم باستعراضات جوية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Sputnik . Vladimir Astapkovitsh
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حصلت القوات الجوية الروسية أخيرا على طائرتين أخريين من طراز "سو-57".
وأخبر مصدر مطلع "سبوتنيك" بأن القوات الجوية الروسية تسلمت طائرتين جديدتين من طراز "سو-57" في وقت سابق من العام الحالي 2022. ووصلت إحداهما من مصنع الطائرات في مدينة كومسومولسك في الشرق الروسي إلى مركز تدريب الطيران في مدينة أختوبينسك بينما طارت الأخرى إلى مدينة ليبيتسك.
وأضاف أن الطائرتين الجديدتين ستُستخدمان خلال تدريبات الطيارين. وكانت الطائرة الأولى من طراز "سو-57" قد وصلت إلى مركز التدريب التابع للقوات الجوية الروسية في مدينة أختوبينسك في نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
وتنتمي طائرة "سو-57" إلى الجيل الخامس من المقاتلات. وتقدر مقاتلة "سو-57" على التعامل مع الأهداف الجوية والأرضية والبحرية. وتفوق سرعتها سرعة الصوت. وليس في مقدور الرادار أن يرصدها بسبب قدرتها على التخفي.
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