عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ملياردير-أمريكي-يحرض-كييف-على-مهاجمة-الأراضي-الروسية-كما-فعلت-بلاده-مع-اليابان-1060421145.html
ملياردير أمريكي يحرض كييف على مهاجمة الأراضي الروسية كما فعلت بلاده مع اليابان
ملياردير أمريكي يحرض كييف على مهاجمة الأراضي الروسية كما فعلت بلاده مع اليابان
دعا ملياردير أمريكي وأحد أبرز رموز النظام المالي في الولايات المتحدة، أوكرانيا، اليوم الخميس، إلى توجيه ضربة عسكرية في قلب الأراضي الروسية على غرار ما فعلته... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T17:05+0000
2022-03-24T17:05+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060420982_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_db6bba53d00aca7bd21ac4acede2a01b.jpg
وقال لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي السابق لمصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" في تغريدة: "أنا لست رجلا عسكريا، لكن هل ينبغي لأوكرانيا، إذا استطاعت، أن توجه ضربة لهدف مناسب داخل روسيا".وأضاف المستثمر والمحلل المالي المخضرم والذي يشغل منصبا ثانويا بمجلس إدارة المصرف الآن: "لن يكون للأمر مغزى من الناحية الاستراتيجية، لكنه يمكن أن يشكل دفعة معنوية كبيرة".وشبه دعوته بغارة دوليتل التي نفذتها طائرات البحرية الأمريكية ضد طوكيو في عام 1942، والتي يقول بلانكفين إنها أعادت الحرب إلى الأراضي اليابانية وعززت معنويات الولايات المتحدة.غارة دوليتل التي أشار إليها بلانكفين، نفذتها الطائرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت أول ضربة داخل الأراضي اليابانية، لكن الأهم من ذلك أنها جاءت ردا على اعتداء بادرت به القوات اليابانية ضد البحرية الأمريكية في بيرل هاربر وشكل تهديدا جوهريا لواشنطن.ردت روسيا على التجاوزات والتهديدات الأوكرانية المتزايدة، في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، بإطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها، فيما تواصل البلدان الغربية تزويد النظام الأوكراني بالأسلحة والمعدات العسكرية.في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220322/ملياردير-روسي-يفاجئ-بريطانيا-بعد-فرضها-عقوبات-على-ممتلكات-غير-موجودة-1060320322.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/18/1060420982_0:0:2695:2021_1920x0_80_0_0_e18b415c02906934fba2dfb4e77f0d7e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

ملياردير أمريكي يحرض كييف على مهاجمة الأراضي الروسية كما فعلت بلاده مع اليابان

17:05 GMT 24.03.2022
© AFP 2022 / MICHAEL COHENالملياردير لويد بلانكفين
الملياردير لويد بلانكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / MICHAEL COHEN
تابعنا عبرGoogle news
دعا ملياردير أمريكي وأحد أبرز رموز النظام المالي في الولايات المتحدة، أوكرانيا، اليوم الخميس، إلى توجيه ضربة عسكرية في قلب الأراضي الروسية على غرار ما فعلته بلاده باليابان عام 1942.
وقال لويد بلانكفين الرئيس التنفيذي السابق لمصرف الاستثمار العالمي "غولدمان ساكس" في تغريدة: "أنا لست رجلا عسكريا، لكن هل ينبغي لأوكرانيا، إذا استطاعت، أن توجه ضربة لهدف مناسب داخل روسيا".
وأضاف المستثمر والمحلل المالي المخضرم والذي يشغل منصبا ثانويا بمجلس إدارة المصرف الآن: "لن يكون للأمر مغزى من الناحية الاستراتيجية، لكنه يمكن أن يشكل دفعة معنوية كبيرة".
وشبه دعوته بغارة دوليتل التي نفذتها طائرات البحرية الأمريكية ضد طوكيو في عام 1942، والتي يقول بلانكفين إنها أعادت الحرب إلى الأراضي اليابانية وعززت معنويات الولايات المتحدة.
غارة دوليتل التي أشار إليها بلانكفين، نفذتها الطائرات الأمريكية خلال الحرب العالمية الثانية، وكانت أول ضربة داخل الأراضي اليابانية، لكن الأهم من ذلك أنها جاءت ردا على اعتداء بادرت به القوات اليابانية ضد البحرية الأمريكية في بيرل هاربر وشكل تهديدا جوهريا لواشنطن.
الملياردير علي شير عثمانوف والرئيس بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2022
ملياردير روسي يفاجئ بريطانيا بعد فرضها عقوبات على ممتلكات "غير موجودة"
22 مارس, 18:22 GMT
ردت روسيا على التجاوزات والتهديدات الأوكرانية المتزايدة، في الرابع والعشرين من فبراير/ شباط، بإطلاق عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن نفسيهما من الهجمات المكثفة للقوات الأوكرانية.
وتهدف العملية، كما أوضح الرئيس فلاديمير بوتين، إلى وقف عسكرة أوكرانيا ومواجهة النازيين الجدد، وتقديم جميع المسؤولين عن الجرائم الدموية ضد المدنيين في دونباس إلى العدالة.
قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا وإنما نزع سلاح كييف ووقف تهديداتها، فيما تواصل البلدان الغربية تزويد النظام الأوكراني بالأسلحة والمعدات العسكرية.
في الوقت نفسه، رد الغرب على العملية الروسية بفرض حزمة كبيرة من العقوبات بغرض تقويض إرادة موسكو وعزلها عن العالم كما يدعي، لكن روسيا أكدت أنها استعدت جيدا لمثل هذه الإجراءات التي توقعت حدوثها بغض النظر عن الموقف بشأن أوكرانيا.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس16:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала