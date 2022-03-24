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منصات التواصل الاجتماعي تكشف سيلا من الانتقادات والانقسامات في "طالبان"
منصات التواصل الاجتماعي تكشف سيلا من الانتقادات والانقسامات في "طالبان"
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان انتقادات طاولت حكومة "طالبان" وحكامها في الأقاليم الأفغانية المختلفة، وذلك بسبب الإجراءات والقرارات غير البناءة... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T06:56+0000
2022-03-24T06:56+0000
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واعتبر الخبراء والمحللون أن الانتقادات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي وأمام الرأي العام والمجتمع الأفغاني تدل على وجود انقسام واضح بين مناصري "طالبان".وكتب أحد المسؤولين السابقين في شرطة طالبان في العاصمة كابول منشورا على منصة "تويتر" انتقد قرارات وإجراءات المسؤولين المحافظين بشأن منع الطلاب المدارس الثانوية بحضور الفصول الدراسية خلافا للوعود التي تم إعلانها مسبقا.وقال غلام نبي موبين: "لا يمكننا أن نحكم بهذه الطريقة، نحن بحاجة إلى تغيير أنفسنا للأفضل".وقررت "طالبان" الأفغانية إغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من إعادة فتحها. وورد بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم في حكومة طالبان: "إبلاغ جميع المدارس الثانوية فوق الصف السادس بأن دروس هذه المدارس متوقفة حتى إشعار آخر، إلى حين وضع خطة شاملة تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد والثقافة الأفغانية".وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عبر "تويتر" عن أسفها لإعلان "طالبان" اليوم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس إلى أجل غير مسمى.وسيطرت طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي]، على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد والانهيار العسكري للحكومة السابقة، كما شكلت حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد.
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العالم

منصات التواصل الاجتماعي تكشف سيلا من الانتقادات والانقسامات في "طالبان"

06:56 GMT 24.03.2022
© REUTERS / Zohra Bensemraحواء، 20 عامًا، طالبة في السنة الثالثة في الأدب الروسي في جامعة برهان الدين رباني (التي أعيدت تسميتها من قبل طالبان إلى جامعة كابول التعليمية)، تقرأ كتابًا مع أختها على حافة النافذة في منزلهم في كابول ، أفغانستان، 23 أكتوبر 2021.
حواء، 20 عامًا، طالبة في السنة الثالثة في الأدب الروسي في جامعة برهان الدين رباني (التي أعيدت تسميتها من قبل طالبان إلى جامعة كابول التعليمية)، تقرأ كتابًا مع أختها على حافة النافذة في منزلهم في كابول ، أفغانستان، 23 أكتوبر 2021. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / Zohra Bensemra
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انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي في أفغانستان انتقادات طاولت حكومة "طالبان" وحكامها في الأقاليم الأفغانية المختلفة، وذلك بسبب الإجراءات والقرارات غير البناءة التي تتخذ في المجال الاجتماعي والشعبي.
واعتبر الخبراء والمحللون أن الانتقادات المنشورة على منصات التواصل الاجتماعي وأمام الرأي العام والمجتمع الأفغاني تدل على وجود انقسام واضح بين مناصري "طالبان".
وكتب أحد المسؤولين السابقين في شرطة طالبان في العاصمة كابول منشورا على منصة "تويتر" انتقد قرارات وإجراءات المسؤولين المحافظين بشأن منع الطلاب المدارس الثانوية بحضور الفصول الدراسية خلافا للوعود التي تم إعلانها مسبقا.
وقال غلام نبي موبين: "لا يمكننا أن نحكم بهذه الطريقة، نحن بحاجة إلى تغيير أنفسنا للأفضل".
وقررت "طالبان" الأفغانية إغلاق مدارس الفتيات الثانوية بعد ساعات من إعادة فتحها.
وورد بحسب بيان لوزارة التربية والتعليم في حكومة طالبان: "إبلاغ جميع المدارس الثانوية فوق الصف السادس بأن دروس هذه المدارس متوقفة حتى إشعار آخر، إلى حين وضع خطة شاملة تتماشى مع الشريعة الإسلامية والتقاليد والثقافة الأفغانية".

وأعربت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان، عبر "تويتر" عن أسفها لإعلان "طالبان" اليوم إغلاق مدارس الفتيات فوق الصف السادس إلى أجل غير مسمى.
وسيطرت طالبان [منظمة تخضع لعقوبات الأمم المتحدة بسبب النشاط الإرهابي]، على السلطة في أفغانستان في 15 أغسطس/ آب الماضي، في ظل انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد والانهيار العسكري للحكومة السابقة، كما شكلت حكومة مؤقتة تدير شؤون البلاد.
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