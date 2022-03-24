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ميدينسكي: وجود روسيا على المحك اليوم
ميدينسكي: وجود روسيا على المحك اليوم
أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني ومساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن وجود روسيا على المحك اليوم. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:50+0000
2022-03-24T08:23+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات ميدينسكي خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات حول التعليم التاريخي في موسكو، قال خلالها، إن " وجود روسيا ذاته على المحك اليوم".ووفقا له، فإن سياسات الغرب الجماعية تدفع روسيا لتغيير النظام السياسي العالمي، مشددا على أنه "التحدي الأكبر في التاريخ وعلينا أن نتصرف وفقًا لهذا التحدي".وعقدت، الاثنين الماضي، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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روسيا

ميدينسكي: وجود روسيا على المحك اليوم

07:50 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 24.03.2022)
© Photo / БелТА / الذهاب إلى بنك الصور،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022
،مساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، المفاوضات بين روسيا و أوكرانيا، المفاوضات الروسية الأوكرانية، بيلوفيجسكايا بوشا 3 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© Photo / БелТА
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أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني ومساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن وجود روسيا على المحك اليوم.
وجاءت تصريحات ميدينسكي خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات حول التعليم التاريخي في موسكو، قال خلالها، إن " وجود روسيا ذاته على المحك اليوم".
ووفقا له، فإن سياسات الغرب الجماعية تدفع روسيا لتغيير النظام السياسي العالمي، مشددا على أنه "التحدي الأكبر في التاريخ وعلينا أن نتصرف وفقًا لهذا التحدي".
وعقدت، الاثنين الماضي، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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