https://arabic.sputniknews.com/20220324/ميدينسكي-وجود-روسيا-على-المحك-اليوم-1060375258.html
ميدينسكي: وجود روسيا على المحك اليوم
ميدينسكي: وجود روسيا على المحك اليوم
أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني ومساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن وجود روسيا على المحك اليوم. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T07:50+0000
2022-03-24T07:50+0000
2022-03-24T08:23+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059408398_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_fa92cbaee44e95d72e58deef8feb16a7.jpg
وجاءت تصريحات ميدينسكي خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات حول التعليم التاريخي في موسكو، قال خلالها، إن " وجود روسيا ذاته على المحك اليوم".ووفقا له، فإن سياسات الغرب الجماعية تدفع روسيا لتغيير النظام السياسي العالمي، مشددا على أنه "التحدي الأكبر في التاريخ وعلينا أن نتصرف وفقًا لهذا التحدي".وعقدت، الاثنين الماضي، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1059408398_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4d00c53ead4d938f326db23cccf197ea.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
ميدينسكي: وجود روسيا على المحك اليوم
07:50 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 08:23 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
أعلن رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع الجانب الأوكراني ومساعد الرئيس الروسي، فلاديمير ميدينسكي، أن وجود روسيا على المحك اليوم.
وجاءت تصريحات ميدينسكي خلال اجتماع للجنة المشتركة بين الإدارات حول التعليم التاريخي في موسكو، قال خلالها، إن " وجود روسيا ذاته على المحك اليوم".
ووفقا له، فإن سياسات الغرب الجماعية تدفع روسيا لتغيير النظام السياسي العالمي، مشددا على أنه "التحدي الأكبر في التاريخ وعلينا أن نتصرف وفقًا لهذا التحدي".
وعقدت، الاثنين الماضي، الجولة الرابعة من المحادثات بين روسيا وأوكرانيا
، تزامنا مع مواصلة العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.