https://arabic.sputniknews.com/20220324/نائب-رئيس-الوزراء-الأوكراني-إجراء-أول-تبادل-لأسرى-الحرب-مع-روسيا-1060416027.html
نائب رئيس الوزراء الأوكراني: إجراء أول تبادل لأسرى الحرب مع روسيا
نائب رئيس الوزراء الأوكراني: إجراء أول تبادل لأسرى الحرب مع روسيا
صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم الخميس، بأن تبادل أسرى الحرب مع روسيا حصل وفق صيغة 10 مقابل 10. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:13+0000
2022-03-24T15:13+0000
2022-03-24T15:13+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
العالم
أخبار أوكرانيا
روسيا
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كييف - سبوتنيك. وكتبت فيريشوك على موقع تليغرام: "اليوم ، بناء على أوامر من الرئيس زيلينسكي، تم إجراء أول تبادل كامل لأسرى الحرب. في مقابل 10 من الغزاة الأسرى، قمنا بسحب 10 من جنودنا".ووفقًا لها، سلمت كييف أيضا 11 بحارا مدنيا روسيا إلى روسيا مقابل 19 بحارًا أوكرانيًا من سفينة الإنقاذ "سابفير".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.
https://arabic.sputniknews.com/20220321/لجنة-التحقيق-الروسية-ترفع-دعوى-على-طبيب-أوكراني-حرض-على-خصي-الأسرى-الروس-1060156753.html
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العالم, أخبار أوكرانيا, روسيا
نائب رئيس الوزراء الأوكراني: إجراء أول تبادل لأسرى الحرب مع روسيا
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صرحت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، إيرينا فيريشوك، اليوم الخميس، بأن تبادل أسرى الحرب مع روسيا حصل وفق صيغة 10 مقابل 10.
كييف - سبوتنيك. وكتبت فيريشوك على موقع تليغرام: "اليوم ، بناء على أوامر من الرئيس زيلينسكي
، تم إجراء أول تبادل كامل لأسرى الحرب. في مقابل 10 من الغزاة الأسرى، قمنا بسحب 10 من جنودنا".
ووفقًا لها، سلمت كييف أيضا 11 بحارا مدنيا روسيا إلى روسيا مقابل 19 بحارًا أوكرانيًا من سفينة الإنقاذ "سابفير".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ الـ 24 من فبراير/ شباط المنصرم، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا.
وأكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، إلى الاضطهاد والإبادة الجماعية، من قبل نظام كييف.