https://arabic.sputniknews.com/20220324/نائب-وزير-خارجية-سوريا-لسبوتنيك-لا-توجد-رسائل-إسرائيلية-إلى-سوريا-عبر-الإمارات-1060396758.html

نائب وزير خارجية سوريا لسبوتنيك: لا توجد رسائل إسرائيلية إلى سوريا عبر الإمارات

نائب وزير خارجية سوريا لسبوتنيك: لا توجد رسائل إسرائيلية إلى سوريا عبر الإمارات

أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين السوري، بشار الجعفري، إنه لا توجد رسائل إسرائيلية إلى سوريا، عبر الإمارات؛ وذلك على خلفية الزيارة التي أجراها الرئيس بشار... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T13:50+0000

2022-03-24T13:50+0000

2022-03-24T13:50+0000

أخبار سوريا اليوم

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

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دمشق - سبوتنيك. وقال الجعفري لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الخميس، "لا توجد رسائل إسرائيلية لسوريا، عبر الإمارات. وأبواب دمشق ليست مغلقة أمام أي عمل عربي حقيقي .. من يريد الانفتاح على دمشق يعرف بأن عليه استحقاقات معينة".وكان الرئيس السوري زار دولة الإمارات العربية المتحدة، الجمعة الماضية؛ وذلك في أول زيارة له إلى دولة عربية، منذ الأزمة السورية، في 2011.وذكر بيان للرئاسة السورية، أن الأسد التقى ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، "لمناقشة سبل تعزيز التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا".وقال ولي عهد أبو ظبي، "سوريا تُعَدّ ركيزةً أساسيةً من ركائز الأمن العربي، لذلك فإنَّ موقف الإمارات ثابتٌ في دعمها لوحدة أراضي سورية واستقرارها"، مشددا على ضرورة انسحاب كلّ القوات الأجنبية الموجودة بشكلٍ لا شرعي على الأراضي السورية.وأعرب بن زايد عن حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع سوريا في المجالات، "التي تحقق تطلعات الشعبين الشقيقين".العالم يتغير ويسير لمدةٍ طويلةٍ باتجاه حالة اللا استقرار، لذلك فإنّه ولحماية منطقتنا، علينا الاستمرار بالتمسك بمبادئنا وبسيادة دولنا ومصالح شعوبنا".وبحث الأسد والشيخ بن زايد العلاقات الأخوية والتعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المتبادلة، ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.وتبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مُجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وسبق لقاء محمد بن زايد، اجتماع بين الأسد ومحمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.وقالت الرئاسة السورية، إن "الشيخ محمد بن راشد رحب، خلال اللقاء، بزيارة الرئيس الأسد والوفد المرافق، والتي تأتي في إطار العلاقات الأخوية بين البلدين. معرباً عن خالص تمنياته لسوريا وشعبها أن يعم الأمن والسلام كافة أرجائها، وأن يسودها وعموم المنطقة الاستقرار والازدهار بما يعود على الجميع بالخير والنماء".وتناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين، وآفاق توسيع دائرة التعاون الثنائي، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري، بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين.وقطعت معظم دول الخليج العلاقات مع سوريا مع اندلاع الحرب هناك، وأبدت دعمها لفصائل المعارضة السورية؛ بخلاف سلطنة عُمان التي قررت الاحتفاظ بعلاقاتها مع دمشق.ومؤخراً أبدت بعض الدول الخليجية استعدادها لإعادة العلاقات مع سوريا إلى طبيعتها.وفي 30 كانون الأول/ديسمبر 2021، أصدر ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، قرارًا بتعيين وحيد مبارك سيار، سفيرا للمملكة في دمشق.وفي كانون الأول/ديسمبر 2018، قررت الإمارات إعادة فتح سفارتها في دمشق؛ ثم أجرى وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، زيارة إلى دمشق، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2021، التقى خلالها الرئيس السوري بشار الأسد.

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