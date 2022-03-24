https://arabic.sputniknews.com/20220324/نيبينزيا-الناتو-قصف-يوغسلافيا-بقنابل-شدتها-5-أضعاف-قوة-قنبلة-هيروشيما--1060428367.html

نيبينزيا: الناتو قصف يوغسلافيا بقنابل شدتها 5 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما

نيبينزيا: الناتو قصف يوغسلافيا بقنابل شدتها 5 أضعاف قوة قنبلة هيروشيما

قال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، اليوم الخميس، إنه في عام 1999 عند قصف يوغسلافيا أسقط حلف شمال الأطلسي قنابل يبلغ مجموع شدتها أكثر من... 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T20:41+0000

2022-03-24T20:41+0000

2022-03-24T20:41+0000

العملية العسكرية لحماية دونباس

روسيا

العالم

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وأشار نيبينزيا، في اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أنه "أثناء قصف يوغوسلافيا عام 1999، أسقطت دول الناتو أكثر من 10000 طن من المتفجرات على البلاد، أي بما يعادل (تي إن تي)، بـ5 أضعاف قوة القنبلة الذرية التي ألقيت على هيروشيما في عام 1949".وقال المندوب الروسي: "اليوم، تم ذكر 24 مارس /آذار باعتباره الشهر الذي يمر منذ بدء العملية العسكرية الخاصة (الروسية في أوكرانيا). وهناك ذكرى أخرى. في 24 مارس/ آذار عام 1999، شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو هجوما مسلحا على جمهورية يوغوسلافيا استمر 78 يوما وليلة".ونوه المندوب الروسي إلى التسمية التي أطلقها الغرب على الضحايا خلال قصف يوغوسلافيا، مشيرا إلى أن الناتو أطلق عليهم بشكل ساخر تسمية "أضرار جانبية".واشار نيبينزيا إلى أن مثل هذه المساهمة المأساوية في التاريخ الأوروبي قام بها، من يسمون أنفسهم، "الكتلة الدفاعية البحتة لحلف شمال الأطلسي".واستمرت الضربات الجوية التي شنها حلف شمال الأطلسي في الفترة من 24 مارس إلى 10 يونيو عام 1999، وفقًا للأطباء، أدى استخدام طائرات الناتو لقنابل اليورانيوم المستنفد في عام 1999 إلى حقيقة أن صربيا هي الآن أكثر دول أوروبا من حيث أعداد الوفيات الناجمة عن السرطان، حيث يتم تشخيص ما يقرب من 60 ألف مريض جديد بالسرطان سنويًا.

https://arabic.sputniknews.com/20220324/مجلة-نشر-حاملة-طائرات-أمريكية-لتنفيذ-حظر-جوي-محتمل-في-أوكرانيا-لكنها-تواجه-عقبة-في-المتوسط-1060392252.html

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