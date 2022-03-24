https://arabic.sputniknews.com/20220324/هجوم-لاذع-على-جونسون-بسبب-وقوفه-بشكل-محرج-أثناء-تصافح-قادة-الناتو-فيديو-1060429828.html
هجوم لاذع على جونسون بسبب وقوفه بشكل محرج أثناء تصافح قادة "الناتو"... فيديو
هجوم لاذع على جونسون بسبب وقوفه بشكل محرج أثناء تصافح قادة "الناتو"... فيديو
انتقدت وسائل إعلام بريطانية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسبب وقوفه بشكل محرج أثناء تصافح قادة الاتحاد الأوروبي. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T21:41+0000
2022-03-24T21:41+0000
2022-03-24T21:58+0000
بريطانيا
بوريس جونسون
الناتو
العالم
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https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104531/06/1045310673_0:141:3138:1906_1920x0_80_0_0_8ea14b487f026d0fbf3b734286520749.jpg
ونشرت صحيفة "إندبندنت" فيديو لجونسون خلال قمة "الناتو" اليوم الخميس، وهو واقف واضعا يده في جيوبه بينما يتصافح زعماء الاتحاد الأوروبي قبل التقاط صورة جماعية.وعلقت الصحيفة على الفيديو، قائلة "يقف بوريس جونسون بشكل محرج بينما يصافح ماكرون قادة الناتو".وفي السياق، نشر نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" البريطاني، نفس المقطع وعلق عليه قائلا: "أخرج يديك من جيوبك يا جونسون".وكان ذلك أثناء وقوف قادة دول الناتو لالتقاط صورة جماعية في مقر الحلف في بروكسل اليوم قبل انطلاق اجتماع الحلف الاستثنائي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، حيث سخر البريطانيون من جونسون معتبرين أنه لا أحد يريد التحدث معه خلال القمة.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, بوريس جونسون, الناتو, العالم
هجوم لاذع على جونسون بسبب وقوفه بشكل محرج أثناء تصافح قادة "الناتو"... فيديو
21:41 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 21:58 GMT 24.03.2022) تابعنا عبر
انتقدت وسائل إعلام بريطانية، رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بسبب وقوفه بشكل محرج أثناء تصافح قادة الاتحاد الأوروبي.
ونشرت صحيفة "إندبندنت" فيديو لجونسون خلال قمة "الناتو
" اليوم الخميس، وهو واقف واضعا يده في جيوبه بينما يتصافح زعماء الاتحاد الأوروبي قبل التقاط صورة جماعية.
وعلقت الصحيفة على الفيديو، قائلة "يقف بوريس جونسون
بشكل محرج بينما يصافح ماكرون قادة الناتو".
وفي السياق، نشر نايجل فاراج زعيم حزب "بريكست" البريطاني، نفس المقطع وعلق عليه قائلا: "أخرج يديك من جيوبك يا جونسون".
وكان ذلك أثناء وقوف قادة دول الناتو لالتقاط صورة جماعية في مقر الحلف في بروكسل اليوم قبل انطلاق اجتماع الحلف الاستثنائي على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وقد أثار الفيديو تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا
، حيث سخر البريطانيون من جونسون معتبرين أنه لا أحد يريد التحدث معه خلال القمة.