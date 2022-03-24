https://arabic.sputniknews.com/20220324/هيئة-الإشراف-على-الانتخابات-االلبنانية-توضح-الأعمال-المحظورة-في-الانتخابات-القادمة-1060394950.html
هيئة الإشراف على الانتخابات االلبنانية توضح الأعمال المحظورة في الانتخابات القادمة
هيئة الإشراف على الانتخابات االلبنانية توضح الأعمال المحظورة في الانتخابات القادمة
أوضحت هيئة الإشراف على الانتخاباات اللبنانية طبيعة الأعمال المحظورة في العملية الانتخابية القادمة. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:25+0000
2022-03-24T13:25+0000
2022-03-24T13:25+0000
أخبار لبنان
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وحسب بيان نشره موقع النشرة، حددت الهيئة مجموعة من الأعمال المحظورة أثناء العملية الانتخابية، تتضمن تقديم خدمات أو مساعدات عينيه أو التزامات أو دفع مبالغ للناخبين.وقال البيان: "بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة بتاريخ 15/5/2022 ومع تزايد حماوة الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية يتردد في الأوساط المعنية والناشطة بالشأن الانتخابي أجواء لجوء بعض المرشحين أو الجهات السياسية والحزبية إلى تقديم خدمات او مساعدات عينيه او التزامات أو دفع مبالغ للناخبين أو الجمعيات على اختلاف أنواعها لم يدرجوا على تقديمها في صورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية".ودعا بيان الهيئة جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من مرشحين او جهات سياسية أو حزبية تقديم شكاوى مباشرة إليها عن أي معلومات موثقة تتكون لديها حول هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة.يشار إلى أن الانتخابات اللبنانية من المزمع أن تجرى في الـ15 من مايو/ آيار المقبل.
https://arabic.sputniknews.com/20220310/الرئيس-اللبناني-ملتزمون-بإجراء-الانتخابات-في-موعدها-مايو-المقبل-1059720175.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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أخبار لبنان
هيئة الإشراف على الانتخابات االلبنانية توضح الأعمال المحظورة في الانتخابات القادمة
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أوضحت هيئة الإشراف على الانتخاباات اللبنانية طبيعة الأعمال المحظورة في العملية الانتخابية القادمة.
وحسب بيان نشره موقع النشرة
، حددت الهيئة مجموعة من الأعمال المحظورة أثناء العملية الانتخابية، تتضمن تقديم خدمات أو مساعدات عينيه أو التزامات أو دفع مبالغ للناخبين.
وقال البيان: "بمناسبة اقتراب موعد الانتخابات النيابية المقررة بتاريخ 15/5/2022 ومع تزايد حماوة الحملات الانتخابية للمرشحين واللوائح الانتخابية يتردد في الأوساط المعنية والناشطة بالشأن الانتخابي
أجواء لجوء بعض المرشحين أو الجهات السياسية والحزبية إلى تقديم خدمات او مساعدات عينيه او التزامات أو دفع مبالغ للناخبين أو الجمعيات على اختلاف أنواعها لم يدرجوا على تقديمها في صورة اعتيادية منذ ما لا يقل عن ثلاث سنوات قبل بدء الحملة الانتخابية".
وتابع: "لذلك واستنادا إلى أحكام المادة 62 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النواب رقم 44 /2017 فإن هيئة الإشراف على الانتخابات تنبه إلى أن مثل هذه التقديمات تحت أي صيغة تمت، تعتبر من الأعمال المحظورة، تعرض أصحابها إلى العقوبات المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة المذكورة أعلاه، وتشكل جرم الرشوة المنصوص عليه في قانون العقوبات".
ودعا بيان الهيئة جميع المعنيين بالشأن الانتخابي من مرشحين او جهات سياسية
أو حزبية تقديم شكاوى مباشرة إليها عن أي معلومات موثقة تتكون لديها حول هذا الشأن لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهة المخالفة.
يشار إلى أن الانتخابات اللبنانية من المزمع أن تجرى في الـ15 من مايو/ آيار المقبل.