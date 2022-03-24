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https://arabic.sputniknews.com/20220324/هيئة-قناة-السويس-تقرر-رفع-الرسوم-الإضافية-على-السفن-العابرة-للمجرى-الملاحي-فى-الاتجاهين-1060380775.html
هيئة قناة السويس تقرر رفع الرسوم الإضافية على السفن العابرة للمجرى الملاحي فى الاتجاهين
هيئة قناة السويس تقرر رفع الرسوم الإضافية على السفن العابرة للمجرى الملاحي فى الاتجاهين
قررت هيئة قناة السويس، رفع الرسوم الإضافية على السفن العابرة للمجرى الملاحي فى الاتجاهين لتصبح 14%، بدلًا من 7% من رسوم العبور العادية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T09:50+0000
2022-03-24T09:50+0000
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وقالت الهيئة، في منشور ملاحي على موقعها الإلكتروني، إن "قرار تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة سيطبق اعتبارا من 1 مايو/ أيار المقبل، مع استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بـ5% من رسوم العبور العادية".وأشارت إلى أن "رفع تلك الرسوم جاء تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".وشهد فبراير/ شباط الماضي زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2%.
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أخبار مصر الآن

هيئة قناة السويس تقرر رفع الرسوم الإضافية على السفن العابرة للمجرى الملاحي فى الاتجاهين

09:50 GMT 24.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANYالسفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن
السفن العالقة في قناة السويس أثناء جنوح سفينة إيفرغيفن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY
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قررت هيئة قناة السويس، رفع الرسوم الإضافية على السفن العابرة للمجرى الملاحي فى الاتجاهين لتصبح 14%، بدلًا من 7% من رسوم العبور العادية.
وقالت الهيئة، في منشور ملاحي على موقعها الإلكتروني، إن "قرار تعديل رسوم العبور الإضافية لناقلات النفط الخام المحملة سيطبق اعتبارا من 1 مايو/ أيار المقبل، مع استمرار فرض رسوم إضافية على الناقلات الفارغة بـ5% من رسوم العبور العادية".
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وأشارت إلى أن "رفع تلك الرسوم جاء تماشيا مع النمو الملحوظ فى التجارة العالمية وتحسن اقتصادات السفن وتطوير المجرى الملاحي وخدمة العبور لقناة السويس".
وشهد فبراير/ شباط الماضي زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29%، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2%.
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