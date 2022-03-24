https://arabic.sputniknews.com/20220324/هيومن-رايتس-ووتش-تطالب-إثيوبيا-بالتحقيق-في-قصف-مدرسة-تأوي-نازحين-بتيغراي-1060415078.html
هيومن رايتس ووتش تطالب إثيوبيا بالتحقيق في قصف مدرسة تأوي نازحين بتيغراي
هيومن رايتس ووتش تطالب إثيوبيا بالتحقيق في قصف مدرسة تأوي نازحين بتيغراي
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، طلبا للحكومة الإثيوبية للمطالبة بالتحقيق في قصف دموي استهدف مدرسة تأوي نازحين في إقليم تيغراي، في كانون... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:15+0000
2022-03-24T15:15+0000
2022-03-24T15:15+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
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وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن ما يعتقد أنه طائرة بدون طيار قصفت مدرسة "تأوي الآلاف من النازحين من تيغراي" في منطقة ديبيت بثلاث قنابل.وأسفر القصف عن مقتل 57 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 42 آخرين، بحسب وكالة "فرانس برس".اعتبرت المنظمة الحقوقية أنه على "الحكومة الإثيوبية أن تفتح تحقيقا شاملا ومستقلا فيما يبدو أنه جريمة حرب.ونددت بخروقات واسعة لحقوق الانسان من جانب جميع "الأطراف المتنازعة في شمال إثيوبيا".ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة نزح أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي على خلفية الصراع الذي بدأ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين بعث رئيس الوزراء آبيي أحمد الجيش الاتحادي لإزاحة سلطات الإقليم الذي تحكمه جبهة تحرير شعب تيغراي.وسيطرت فصائل الجبهة عسكريا على تيغراي خلال العام 2021 واتسعت رقعة المواجهات لتشمل مناطق مجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الحكومة-الإثيوبية-تتهم-قوات-تيغراي-بتنفيذ-هجمات-جديدة-وتعطيل-قوافل-مساعدات-1057353554.html
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سبوتنيك عربي
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أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي
هيومن رايتس ووتش تطالب إثيوبيا بالتحقيق في قصف مدرسة تأوي نازحين بتيغراي
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وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، طلبا للحكومة الإثيوبية للمطالبة بالتحقيق في قصف دموي استهدف مدرسة تأوي نازحين في إقليم تيغراي، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية
في بيان إن ما يعتقد أنه طائرة بدون طيار قصفت مدرسة "تأوي الآلاف من النازحين من تيغراي" في منطقة ديبيت بثلاث قنابل.
وأسفر القصف عن مقتل 57 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 42 آخرين، بحسب وكالة "فرانس برس".
اعتبرت المنظمة الحقوقية أنه على "الحكومة الإثيوبية أن تفتح تحقيقا شاملا ومستقلا فيما يبدو أنه جريمة حرب.
ونددت بخروقات واسعة لحقوق الانسان من جانب جميع "الأطراف المتنازعة في شمال إثيوبيا".
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة نزح أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي على خلفية الصراع الذي بدأ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين بعث رئيس الوزراء آبيي أحمد الجيش الاتحادي لإزاحة سلطات الإقليم الذي تحكمه جبهة تحرير شعب تيغراي.
وسيطرت فصائل الجبهة عسكريا على تيغراي خلال العام 2021 واتسعت رقعة المواجهات لتشمل مناطق مجاورة.