عربي
إسرائيل تقول إنها محايدة في أزمة أوكرانيا خشية سقوط طياريها أسرى في سوريا
https://arabic.sputniknews.com/20220324/هيومن-رايتس-ووتش-تطالب-إثيوبيا-بالتحقيق-في-قصف-مدرسة-تأوي-نازحين-بتيغراي-1060415078.html
هيومن رايتس ووتش تطالب إثيوبيا بالتحقيق في قصف مدرسة تأوي نازحين بتيغراي
هيومن رايتس ووتش تطالب إثيوبيا بالتحقيق في قصف مدرسة تأوي نازحين بتيغراي
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، طلبا للحكومة الإثيوبية للمطالبة بالتحقيق في قصف دموي استهدف مدرسة تأوي نازحين في إقليم تيغراي، في كانون... 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T15:15+0000
2022-03-24T15:15+0000
أخبار إثيوبيا
العمليات العسكرية في تيغراي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414607_0:99:3291:1950_1920x0_80_0_0_4401b9892ce69118d800249339e65f7c.jpg
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن ما يعتقد أنه طائرة بدون طيار قصفت مدرسة "تأوي الآلاف من النازحين من تيغراي" في منطقة ديبيت بثلاث قنابل.وأسفر القصف عن مقتل 57 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 42 آخرين، بحسب وكالة "فرانس برس".اعتبرت المنظمة الحقوقية أنه على "الحكومة الإثيوبية أن تفتح تحقيقا شاملا ومستقلا فيما يبدو أنه جريمة حرب.ونددت بخروقات واسعة لحقوق الانسان من جانب جميع "الأطراف المتنازعة في شمال إثيوبيا".ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة نزح أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي على خلفية الصراع الذي بدأ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين بعث رئيس الوزراء آبيي أحمد الجيش الاتحادي لإزاحة سلطات الإقليم الذي تحكمه جبهة تحرير شعب تيغراي.وسيطرت فصائل الجبهة عسكريا على تيغراي خلال العام 2021 واتسعت رقعة المواجهات لتشمل مناطق مجاورة.
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الحكومة-الإثيوبية-تتهم-قوات-تيغراي-بتنفيذ-هجمات-جديدة-وتعطيل-قوافل-مساعدات-1057353554.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054414607_280:0:3011:2048_1920x0_80_0_0_9500b555d3bb6655374588b7b4d4c51a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي

هيومن رايتس ووتش تطالب إثيوبيا بالتحقيق في قصف مدرسة تأوي نازحين بتيغراي

15:15 GMT 24.03.2022
© REUTERS / STRINGERدبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© REUTERS / STRINGER
تابعنا عبرGoogle news
وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الخميس، طلبا للحكومة الإثيوبية للمطالبة بالتحقيق في قصف دموي استهدف مدرسة تأوي نازحين في إقليم تيغراي، في كانون الثاني/يناير الماضي.
وقالت المنظمة الحقوقية في بيان إن ما يعتقد أنه طائرة بدون طيار قصفت مدرسة "تأوي الآلاف من النازحين من تيغراي" في منطقة ديبيت بثلاث قنابل.
دبابة تعرضت للهجوم خلال التصعيد العسكري بين قوات الجيش الإثيوبي وقوات جبهة تيغراي، 7 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2022
الحكومة الإثيوبية تتهم قوات تيغراي بتنفيذ هجمات جديدة وتعطيل قوافل مساعدات
28 يناير, 09:44 GMT
وأسفر القصف عن مقتل 57 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 42 آخرين، بحسب وكالة "فرانس برس".
اعتبرت المنظمة الحقوقية أنه على "الحكومة الإثيوبية أن تفتح تحقيقا شاملا ومستقلا فيما يبدو أنه جريمة حرب.
ونددت بخروقات واسعة لحقوق الانسان من جانب جميع "الأطراف المتنازعة في شمال إثيوبيا".
ووفقا لإحصاءات الأمم المتحدة نزح أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي على خلفية الصراع الذي بدأ مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2020 حين بعث رئيس الوزراء آبيي أحمد الجيش الاتحادي لإزاحة سلطات الإقليم الذي تحكمه جبهة تحرير شعب تيغراي.
وسيطرت فصائل الجبهة عسكريا على تيغراي خلال العام 2021 واتسعت رقعة المواجهات لتشمل مناطق مجاورة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس15:57 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала