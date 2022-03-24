https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزارة-الصحة-المصرية-انخفاض-معدل-الإصابة-بمرض-الدرن-في-البلاد-1060384032.html

وزارة الصحة المصرية: انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن في البلاد

وزارة الصحة المصرية: انخفاض معدل الإصابة بمرض الدرن في البلاد

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اليوم الخميس، انخفاض معدل الإصابة بمرض "الدرن" في البلاد. 24.03.2022, سبوتنيك عربي

2022-03-24T10:50+0000

2022-03-24T10:50+0000

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وزارة الصحة المصرية

مصر

العالم العربي

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ونشرت صفحة المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة المصرية، أن بلاده شهدت انخفاضا كبيرا في معدل الإصابة بمرض "الدرن"، من 15 حالة لكل 100 ألف مواطن، في العام 2015 إلى 11 حالة فقط، في العام 2021، وهو ما صرح به بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة مرض الدرن، والذي يوافق الرابع والعشرين من شهر مارس/ آذار من كل عام.وذكرت الوزارة المصرية أن تقرير منظمة الصحة العالمية للعام 2021، قد أبرز تحقيق الوزارة أولى مراحل أهداف التنمية المستدامة، والتي تقضي بالقضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.ومن جانبه، قال حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، إن البرنامج القومي لمكافحة الدرن يقدم خدمات الاكتشاف المبكر للمرض، من خلال 33 مستشفى، و131 مستوصف للأمراض الصدرية، منتشرين بجميع محافظات الجمهورية.وأضاف عبد الغفار أنه يتم الفحص الدوري المجاني للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بمرض الدرن وعلاجها، لافتا إلى أن برنامج وزارته لمكافحة الدرن يقوم بتشخيص وعلاج حالات الدرن بين المقيمين بمصر من الدول الأفريقية والعربية مجانا.ومن جانبه، أشار وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية في مصر، إلى أن بلاده تطبق أحدث البروتوكولات العالمية في علاج مرض الدرن المقاوم للأدوية، والذي يعتمد على إعطاء الأدوية عن طريق الفم بدلا من الأنظمة المعتمدة على أدوية الحقن.

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