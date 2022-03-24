https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-أوكراني-يناشد-أوروبا-تجنب-الوقوع-في-فخ-روسي-1060387999.html
وزير أوكراني يناشد أوروبا تجنب الوقوع في "فخ روسي"
وزير أوكراني يناشد أوروبا تجنب الوقوع في "فخ روسي"
انبرى أركان نظام الحكم الأوكراني المعادي لروسيا لصد ما اعتبروه هجوما معاكسا روسيًا في ساحة الحرب الاقتصادية. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T11:58+0000
2022-03-24T11:58+0000
2022-03-24T11:58+0000
العملية العسكرية لحماية دونباس
اقتصاد
روسيا
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وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى الراعية لنظام الحكم في أوكرانيا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا في محاولة لإضعافها حتى لا تتمكن من تحقيق أهداف محددة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تهدف إلى توفير الأمن للناس في منطقة دونباس وحمايتهم من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم منذ عام 2014.واضطرت روسيا إلى اتخاذ إجراءات مضادة للعقوبات الغربية ومنها مطلب روسيا بضرورة أن تستخدم الدول الأوروبية التي تستورد الغاز والنفط من روسيا، عملة الروبل الروسية لدفع فواتير الغاز الروسي، وهو مطلب أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم 23 مارس/ آذار. ويجب أن يوضح البنك المركزي الروسي كيفية تسوية المدفوعات باستخدام العملة الروسية في غضون أسبوع حسب توجيهات الرئيس بوتين.وسارع أركان نظام الحكم الأوكراني الذي يحاول الإمساك بأي قشة ليطفو على السطح ولا يغرق، إلى تعبئة حماته في أوروبا لمواجهة مطلب روسيا هذا. فقد قال وزير خارجيته دميتري كوليوبا في حديث لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "تشن روسيا هجوما معاكسا على جبهة القتال الاقتصادي، وتحاول إقحام الاتحاد الأوروبي في وضع صعب من خلال إلزام مستوردي الغاز والنفط الروسي باستخدام الروبل لسداد فواتير الواردات من روسيا".وشدد كوليوبا على ضرورة إيجاد سبيل لتجنب الوقوع في "هذا الفخ".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا
وزير أوكراني يناشد أوروبا تجنب الوقوع في "فخ روسي"
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انبرى أركان نظام الحكم الأوكراني المعادي لروسيا لصد ما اعتبروه هجوما معاكسا روسيًا في ساحة الحرب الاقتصادية.
وقد بدأت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية الأخرى الراعية لنظام الحكم في أوكرانيا بفرض المزيد من العقوبات على روسيا في محاولة لإضعافها حتى لا تتمكن من تحقيق أهداف محددة لعمليتها العسكرية في أوكرانيا، والتي تهدف إلى توفير الأمن للناس في منطقة دونباس وحمايتهم من ممارسات نظام الحكم الأوكراني الذي يرتكب جريمة الإبادة الجماعية ضدهم منذ عام 2014.
واضطرت روسيا إلى اتخاذ إجراءات مضادة للعقوبات الغربية ومنها مطلب روسيا بضرورة أن تستخدم الدول الأوروبية التي تستورد الغاز والنفط من روسيا، عملة الروبل الروسية لدفع فواتير الغاز الروسي، وهو مطلب أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في يوم 23 مارس/ آذار. ويجب أن يوضح البنك المركزي الروسي كيفية تسوية المدفوعات باستخدام العملة الروسية في غضون أسبوع حسب توجيهات الرئيس بوتين.
وسارع أركان نظام الحكم الأوكراني الذي يحاول الإمساك بأي قشة ليطفو على السطح ولا يغرق، إلى تعبئة حماته في أوروبا لمواجهة مطلب روسيا هذا. فقد قال
وزير خارجيته دميتري كوليوبا في حديث لصحيفة "إل باييس" الإسبانية: "تشن روسيا هجوما معاكسا على جبهة القتال الاقتصادي، وتحاول إقحام الاتحاد الأوروبي في وضع صعب من خلال إلزام مستوردي الغاز والنفط الروسي باستخدام الروبل لسداد فواتير الواردات من روسيا".
وشدد كوليوبا على ضرورة إيجاد سبيل لتجنب الوقوع في "هذا الفخ".