https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-التموين-المصري-يكشف-حذف-أصحاب-الرواتب-التي-تتخطى-9600-جنيه-من-منظومة-الدعم-1060394527.html
وزير التموين المصري يكشف حذف أصحاب الرواتب التي تتخطى 9600 جنيه من منظومة الدعم
وزير التموين المصري يكشف حذف أصحاب الرواتب التي تتخطى 9600 جنيه من منظومة الدعم
أعلن وزير التموين، في مصر، علي المصيلحي، وقف الدعم التمويني عن الأشخاص الذين يحصلون على راتب شهري يتخطى 9600 جنيه (524.60 دولار). 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T13:24+0000
2022-03-24T13:24+0000
2022-03-24T13:24+0000
مصر
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وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي 25 مارس الجاري.وأشار إلى أنه "لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ"، مشددا على أن "من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته"، بحسب موقع صحيفة الشروق.وأوضح الوزير بأن "بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل".وكشف أن "كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات".
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وزير التموين المصري يكشف حذف أصحاب الرواتب التي تتخطى 9600 جنيه من منظومة الدعم
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أعلن وزير التموين، في مصر، علي المصيلحي، وقف الدعم التمويني عن الأشخاص الذين يحصلون على راتب شهري يتخطى 9600 جنيه (524.60 دولار).
وقال الوزير، خلال مؤتمر صحفي اليوم إن مهلة تقديم مفردات المرتب المطلوبة من أصحاب بطاقات التموين الذين تم توجيه رسائل لهم من خلال بون صرف الخبز تنتهي 25 مارس الجاري.
وأشار إلى أنه "لن يتم مد المهلة بعد هذا التاريخ"، مشددا على أن "من استلم الرسالة المطالبة بتقديم بيان بالدخل، يجب أن يتقدم ببيان الدخل الشامل له ولزوجته"، بحسب موقع صحيفة الشروق
.
وأوضح الوزير بأن "بيان المرتب يتم تقديمه إلى مكاتب التموين تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل".
وكشف أن "كل من يتخطى راتبه 9600 جنيه سيتم حذفه من منظومة البطاقات التموينية وإتاحة تقديم التظلمات على أن يتم بحث تلك التظلمات".