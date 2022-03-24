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https://arabic.sputniknews.com/20220324/وزير-الخارجية-الأمريكي-يقوم-بزيارة-عاجلة-إلى-شمال-إفريقيا-وإسرائيل-1060428155.html
وزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة عاجلة إلى شمال إفريقيا وإسرائيل
وزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة عاجلة إلى شمال إفريقيا وإسرائيل
يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم السبت، لإجراء مناقشات بشأن العملية الروسية في أوكرانيا. 24.03.2022, سبوتنيك عربي
2022-03-24T20:27+0000
2022-03-24T20:28+0000
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وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر بين أيام السبت والأربعاء القادمة، في جولة ستركز على إيران والصراع في أوكرانيا.وقالت يائيل ليمبيرت، كبيرة الدبلوماسية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، للصحفيين إن "كلاهما (الملفين الإيراني والأوكراني) سيكونان بالفعل على رأس جدول الأعمال"، حسبما نقلت "رويترز".وأضافت ليمبرت إن بلينكين سيناقش دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا خلال زيارته في نهاية الأسبوع، متابعة: "نحن نقدر دور إسرائيل".حذرت الدبلوماسية من أن الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة أسعار السلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ارتفاع أسعار القمح.وأوضحت ليمبرت أنه أثناء تواجده في المغرب، سيلتقي بلينكن أيضا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث سيناقش الطرفان مجموعة من القضايا بما في ذلك إيران واليمن وسوريا وأسواق الطاقة العالمية وإثيوبيا.وتابعت لمبرت أن اتفاقات أبراهام، وهي حملة برعاية الولايات المتحدة لتحسين العلاقات بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية، ستكون على جدول الأعمال، مضيفة أنها "لحظة مناسبة لهذا الاجتماع، هناك الكثير للمناقشة".في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قادة السعودية والإمارات تجاهلوا دعوات من البيت الأبيض لمناقشة الجهود المبذولة لزيادة إنتاج النفط، وذلك وسط جهود الغرب لعزل روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220324/ملياردير-أمريكي-يحرض-كييف-على-مهاجمة-الأراضي-الروسية-كما-فعلت-بلاده-مع-اليابان-1060421145.html
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار المغرب اليوم, الجزائر, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران

وزير الخارجية الأمريكي يقوم بجولة عاجلة إلى شمال إفريقيا وإسرائيل

20:27 GMT 24.03.2022 (تم التحديث: 20:28 GMT 24.03.2022)
© AFP 2022 / ALEX BRANDONوزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
© AFP 2022 / ALEX BRANDON
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يصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوم السبت، لإجراء مناقشات بشأن العملية الروسية في أوكرانيا.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، أن بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية والمغرب والجزائر بين أيام السبت والأربعاء القادمة، في جولة ستركز على إيران والصراع في أوكرانيا.
وقالت يائيل ليمبيرت، كبيرة الدبلوماسية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى، للصحفيين إن "كلاهما (الملفين الإيراني والأوكراني) سيكونان بالفعل على رأس جدول الأعمال"، حسبما نقلت "رويترز".
وأضافت ليمبرت إن بلينكين سيناقش دور إسرائيل كوسيط بين روسيا وأوكرانيا خلال زيارته في نهاية الأسبوع، متابعة: "نحن نقدر دور إسرائيل".
الملياردير لويد بلانكفين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2022
العملية العسكرية لحماية دونباس
ملياردير أمريكي يحرض كييف على مهاجمة الأراضي الروسية كما فعلت بلاده مع اليابان
17:05 GMT
حذرت الدبلوماسية من أن الصراع لن يؤدي إلا إلى زيادة أسعار السلع الأساسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع ارتفاع أسعار القمح.
وأوضحت ليمبرت أنه أثناء تواجده في المغرب، سيلتقي بلينكن أيضا مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حيث سيناقش الطرفان مجموعة من القضايا بما في ذلك إيران واليمن وسوريا وأسواق الطاقة العالمية وإثيوبيا.
وتابعت لمبرت أن اتفاقات أبراهام، وهي حملة برعاية الولايات المتحدة لتحسين العلاقات بين إسرائيل ومجموعة من الدول العربية، ستكون على جدول الأعمال، مضيفة أنها "لحظة مناسبة لهذا الاجتماع، هناك الكثير للمناقشة".
في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن قادة السعودية والإمارات تجاهلوا دعوات من البيت الأبيض لمناقشة الجهود المبذولة لزيادة إنتاج النفط، وذلك وسط جهود الغرب لعزل روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
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Российские военнослужащие в колонне военной техники на шоссе возле границы с Украиной в Армянске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... شهر على انطلاق العملية العسكرية الخاصة لحماية دونباس20:08 GMT
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